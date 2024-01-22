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Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

24 февраля мы не отдали наше государство – Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинский народ в своей новейшей борьбе против России в очередной раз подтверждает два ключевых урока нашей истории: нам надо бороться и объединяться, чтобы одержать победу и жить свободно.

Об этом глава государства заявил в своем обращении по случаю Дня Соборности Украины.

Он напомнил, что 105 лет тому назад на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт воссоединения, который объединил оба берега Днепра в единое государство. Именно поэтому ежегодно 22 января украинцы отмечают День Соборности.

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— Ежегодно 22 января мы всегда вспоминали о двух ключевых уроках тех времен, два указателя для всех поколений украинской нации: чтобы получить собственную государственность, надо бороться; чтобы ее уберечь — нужно объединяться, — подчеркнул глава государства.

По его словам, именно 24 февраля 2022 года наступил день, когда на долю украинцев выпало доказать, что эти оба урока усвоены. Именно с 24 февраля украинцы показали, что соборность и самостоятельность для нас настоящие, а не декларативные ценности, и мы не отдали свое государство.

— С первого дня войны мы доказали, что отпор полномасштабной агрессии врага дает полномасштабное единство народа. Не символически, не эпизодически, не на словах, а на фронтах. На всех направлениях боевых действий против неволи. Во всех формах битвы за сохранение Украины. Соборной, самостоятельной, сильной, — заявил Владимир Зеленский.

Президент Украины напомнил, что именно с 1990 года украинцы создавали живые цепи единства, которые простирались с запада на восток. И собственно 24 февраля народ снова взялся за руки, выбрав не оковы рабства, а цепь единства. Однако на этот раз эта цепь приобрела новую форму и исчезло понятие “мой” или “не мой” регион. Все украинцы стали родными друг другу.

Владимир Зеленский отметил, что украинцы из Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра бьются за украинцев на Донбассе и в Крыму, на юге и севере. Украинцы из каждого региона работают для защиты каждого региона.

— И вместе мы обязательно заставим Россию уйти! И слова Акта воссоединения об объединении оторванных друг от друга частей Украины снова прозвучат и станут реальностью, — подчеркнул глава государства.

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Владимир Зеленский, День Соборности
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