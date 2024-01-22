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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

24 лютого ми не віддали нашу державу – Зеленський привітав українців з Днем Соборності

Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський вважає, що український народ у своїй новітній боротьбі проти Росії вкотре підтверджує два ключові уроки нашої історії: нам треба боротися та єднатися, щоб здобути перемогу і жити вільно.

Про це глава держави заявив у своєму зверненні з нагоди Дня Соборності України.

Він нагадав, що 105 років тому на Софійські площі у Києві було проголошено Акт злуки, який об’єднав обидва береги Дніпра у єдину державу. Саме тому щороку 22 січня українці відзначають День Соборності.

Зараз дивляться

– Щороку 22 січня ми завжди згадували про два ключові уроки тих часів, два дороговкази для всіх поколінь української нації: щоб здобути власну державність, треба боротися; щоб її вберегти – потрібно єднатись, – наголосив очільник держави.

За його словами, саме 24 лютого 2022 року настав день, коли на долю українців випало довести, що ці обидва уроки засвоєно. Саме з 24 лютого українці показали, що соборність і самостійність для нас справжні, а не декларативні цінності, і ми не віддали свою державу.

– З першого дня війни ми довели, що відсіч повномасштабній агресії ворога дає повномасштабна єдність народу. Не символічно, не епізодично, не на словах, а на фронтах. На всіх напрямках бойових дій проти неволі. В усіх формах битви за збереження України. Соборної, самостійної, сильної, – заявив Володимир Зеленський.

Президент України нагадав, що саме з 1990 року українці створювали живі ланцюги єдності, які простягалися із заходу на схід. І власне 24 лютого народ знову взявся за руки, обравши не окови рабства, а ланцюг єдності. Однак цього разу цей ланцюг набув нової форми й зникло поняття “мій” чи “не мій” регіон. Усі українці стали рідними один одному.

Володимир Зеленський наголосив, що українці з Києва, Харкова, Львова, Одеси й Дніпра б’ються за українців на Донбасі та в Криму, на півдні й півночі. Українці з кожного регіону працюють для захисту кожного регіону.

– І разом ми обов’язково змусимо Росію піти! І слова Акту злуки про об’єднання відірваних одна від одної частин України знову прозвучать і стануть реальністю, – наголосив глава держави.

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Володимир Зеленський, День Соборності
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