Одобрение Конгрессом финпомощи утроит сумму для Киева от других доноров — Прицкер

Если Конгресс США одобрит помощь Украине, это поможет украинцам получить почти втрое большую сумму от других доноров.

Об этом в колонке для издания The Hill написала спецпредставитель по вопросам экономического восстановления Украины в Госдепартаменте США Пенни Прицкер.

Она отметила, что война Путина способствовала глобальной продовольственной инфляции, что повлекло новые волны миграции. И ситуация только ухудшится, если Путин сотрет Украину как суверенное государство с карты мира.

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По словам Пенни Прицкер, экономическая поддержка помогает Украине воевать, слажено и эффективно работать сотрудникам ГСЧС, которые оперативно тушат пожары после прилетов российских ракет и дронов. Необходима финансовая поддержка для 517 тыс. врачей и других работников здравоохранения, которые лечат раненых военных и гражданских.

Большая часть нагрузки ложится на плечи американских союзников и партнеров, которые в совокупности оказывают Украине вдвое больше экономической помощи, чем США. Более того, ЕС хочет поддержать Украину в этом году еще на $54 млрд.

Она также подчеркнула, что экономическая поддержка Украины со стороны США — это мультипликатор силы.

— Наш запрос в Конгресс на $11,8 млрд поможет привлечь почти в три раза больше средств от других доноров. Потеря этой суммы может стать катастрофой для способности Украины победить Россию, — решительно заявила Пенни Прицкер.

Как заявил президент Зеленский Конгрессу в декабре 2022 года, американская поддержка — это инвестиции, а не благотворительность.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что “время истекает” для принятия Конгрессом нового соглашения о финансировании дополнительной военной помощи Украине.

Заметим, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США с сентября 2023 года не могут договориться с демократами о продолжении поддержки Украины.

Источник : The Hill

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