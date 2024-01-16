Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Донецк был бы нашим: известный доброволец об обороне ДАП и уставших от войны
Такого нельзя представить. Женщина нашла своего двойника и изуродовала ножом до неузнаваемости
В украинских школах появятся офицеры образовательной безопасности
Телеканал ICTV не причастен к ошибочной карте в эфире телемарафона
Срочно
Удар ракетами С-300 по Харькову: один человек погиб, есть тяжелораненые
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Не будет оружия, будем воевать лопатами: Кулеба предупредил США, что время для помощи истекает

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что “время истекает” для принятия Конгрессом нового соглашения о финансировании дополнительной военной помощи Украине.

Об этом он сказал в интервью ABC News.

По его словам, больше денег для Украины потенциально поможет избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую будут вынуждены вмешаться американские войска.

Сейчас смотрят

— Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет гораздо, гораздо выше, — подчеркнул министр.

В то же время Кулеба заверил, что Украина никогда не сдастся.

— Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации, — подчеркнул он.

Дипломат также исключил любые переговоры с режимом российского диктатора Владимира Путина, пока Украина не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина может вскоре получить дополнительную помощь от США. Как и раньше, Киев имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Читайте также
У нас есть три-пять лет на подготовку: Каллас о вероятной агрессии РФ против НАТО
Кая Каллас

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Источник: ABC News
Война в Украине, Дмитрий Кулеба, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Черновцах группа обвинила представителей ТЦК в похищении вокалиста — что известно
мобілізація
В Украине было бы полезно разрешить мобилизацию осужденных — заместитель министра юстиции
військовий квиток, мобілізація
Уровень трудоустройства вырос втрое, гнев сменился на усталость: настроения украинцев
українці
Иначе придется задействовать войска США: почему Байден и Белый дом поддерживают предоставление помощи Украине
Джо Байден
Украина начала переговоры с Германией для возвращения граждан домой
Не будет оружия, будем воевать лопатами: Кулеба предупредил США, что время для помощи истекает

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь