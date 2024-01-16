Не будет оружия, будем воевать лопатами: Кулеба предупредил США, что время для помощи истекает

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил, что “время истекает” для принятия Конгрессом нового соглашения о финансировании дополнительной военной помощи Украине.

Об этом он сказал в интервью ABC News.

По его словам, больше денег для Украины потенциально поможет избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую будут вынуждены вмешаться американские войска.

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— Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена исправления беспорядка в мире, если Украина проиграет, будет гораздо, гораздо выше, — подчеркнул министр.

В то же время Кулеба заверил, что Украина никогда не сдастся.

— Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами, потому что на кону для Украины стоит существование этой нации, — подчеркнул он.

Дипломат также исключил любые переговоры с режимом российского диктатора Владимира Путина, пока Украина не окажется в гораздо более сильной позиции на поле боя.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что Украина может вскоре получить дополнительную помощь от США. Как и раньше, Киев имеет сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США.

Источник : ABC News

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