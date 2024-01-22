Схвалення Конгресом фіндопомоги потроїть суму для Києва від інших донорів – Пріцкер

Якщо Конгрес США схвалить допомогу Україні, це допоможе українцям отримати майже втричі більшу суму від інших донорів.

Про це в колонці для видання The Hill написала спецпредставниця з питань економічного відновлення України в Держдепартаменті США Пенні Пріцкер.

Вона зазначила, що війна Путіна сприяла глобальній продовольчій інфляції, що спричинило нові хвилі міграції. І ситуація тільки погіршиться, якщо Путін зітре Україну як суверенну державу з карти світу.

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За словами Пенні Пріцкер, економічна підтримка допомагає Україні воювати, злагоджено й ефективно працювати співробітникам ДСНС, які оперативно гасять пожежі після прильотів російських ракет і дронів. Необхідна фінансова підтримка для 517 тис. лікарів та інших працівників охорони здоров’я, які лікують поранених військових і цивільних.

Більша частина навантаження лягає на плечі американських союзників і партнерів, які в сукупності надають Україні вдвічі більше економічної допомоги, ніж США. Ба більше, ЄС хоче підтримати Україну цього року ще на $54 млрд.

Вона також підкреслила, що економічна підтримка України з боку США – це мультиплікатор сили.

– Наш запит до Конгресу на $11,8 млрд допоможе залучити майже втричі більше коштів від інших донорів. Втрата цієї суми може стати катастрофою для здатності України перемогти Росію, – рішуче заявила Пенні Пріцкер.

Як заявив президент Зеленський Конгресу в грудні 2022 року, американська підтримка – це інвестиції, а не благодійність.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба попередив, що ‘час спливає” для ухвалення Конгресом нової угоди про фінансування додаткової військової допомоги Україні.

Зауважимо, що республіканці в Палаті представників Конгресу США з вересня 2023 року не можуть домовитися з демократами щодо продовження підтримки України.

Джерело : The Hill

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