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Продолжаются активные бои. Следующие несколько месяцев критически важны для Украины — Кирби

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что следующие месяцы будут критически важными для Украины, поэтому Конгресс должен быстрее принять решение о поддержке Киева.

Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме.

— Если вы думаете, что бои прекратятся, потому что снег пошел, подумайте еще. Россияне продолжают обстреливать Украину дронами и ракетами, и хотя линия фронта не подвинулась заметно в любую сторону, продолжаются активные боевые действия, — акцентировал Кирби.

Он отметил, что украинские командиры поставлены в ужасное положение, поскольку вынуждены решать, какое оружие и снаряды применить в условиях, когда их запасы сокращаются.

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В то же время россияне не страдают от такой неопределенности, поскольку продолжают получать помощь от Северной Кореи и Ирана.

Координатор Совета нацбезопасности подчеркнул, что США стремятся к победе Украины и напомнил, как президент Джо Байден четко заявил, что “Украина должна стать процветающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом”.

— И мы хотим иметь возможность дальше оказывать Украине необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов, — резюмировал Кирби.

Ранее спецпредставительница по вопросам экономического восстановления Украины в Госдепартаменте США Пенни Прицкер заявила, что одобрение Конгрессом финпомощи утроит сумму для Киева от других доноров.

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Источник: AP
Война в Украине, Джон Кірбі, США
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