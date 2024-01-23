Продолжаются активные бои. Следующие несколько месяцев критически важны для Украины — Кирби
Координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что следующие месяцы будут критически важными для Украины, поэтому Конгресс должен быстрее принять решение о поддержке Киева.
Об этом он сказал во время брифинга в Белом доме.
— Если вы думаете, что бои прекратятся, потому что снег пошел, подумайте еще. Россияне продолжают обстреливать Украину дронами и ракетами, и хотя линия фронта не подвинулась заметно в любую сторону, продолжаются активные боевые действия, — акцентировал Кирби.
Он отметил, что украинские командиры поставлены в ужасное положение, поскольку вынуждены решать, какое оружие и снаряды применить в условиях, когда их запасы сокращаются.
В то же время россияне не страдают от такой неопределенности, поскольку продолжают получать помощь от Северной Кореи и Ирана.
Координатор Совета нацбезопасности подчеркнул, что США стремятся к победе Украины и напомнил, как президент Джо Байден четко заявил, что “Украина должна стать процветающей и суверенной страной с восстановленными границами и суверенитетом”.
— И мы хотим иметь возможность дальше оказывать Украине необходимую поддержку, чтобы она могла достичь этих результатов, — резюмировал Кирби.
Ранее спецпредставительница по вопросам экономического восстановления Украины в Госдепартаменте США Пенни Прицкер заявила, что одобрение Конгрессом финпомощи утроит сумму для Киева от других доноров.