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Валентина Летяк, редактор ленты

В российском плену находятся более 8 тыс. украинцев — Координационный штаб

звільнені з полону українці
Фото: Офис президента

По состоянию на сегодня известно о более 8 тыс. украинцев, как гражданских и военных, находящихся в российском плену.

Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк во время заседания Совета по правам человека, гендерного равенства и многообразия при МИД Украины.

— Сейчас выполнено 49 обменов и возвращено домой 2 828 человек, из них 2 681 военный и 147 гражданских. В плену на сегодня находятся более 8 тыс. человек, из них более 1 600 гражданских. Но десятки тысяч людей, и гражданских, и военнопленных, находятся в статусе пропавших без вести, — подчеркнул он.

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И отметил, что из этих 8 тыс. только половина подтверждена РФ через Международный Комитет Красного Креста, а информация о других получена, в частности, от освобожденных пленных.

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3 января 2024 года из российского плена удалось вернуть 230 военнослужащих и гражданских. Это был уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения.

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Источник: Интерфакс-Украина
Война в Украине, звільнені з полону, Обмін полоненими, полонені, Російська агресія
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