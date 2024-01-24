У російському полоні перебувають понад 8 тис. українців – Координаційний штаб

Станом на сьогодні відомо про понад 8 тис. українців, як цивільних, так і військових, які перебувають у російському полоні.

Про це повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк під час засідання Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при МЗС України.

– Наразі виконано 49 обмінів і повернуто додому 2 828 осіб, із них 2 681 військовий і 147 цивільних. У полоні на сьогодні перебувають понад 8 тис. осіб, із них понад 1 600 цивільних. Але десятки тисяч людей, і цивільних, і військовополонених, перебувають у статусі зниклих безвісти, – наголосив він.

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І зауважив, що з цих 8 тис. лише половина підтверджена РФ через Міжнародний Комітет Червоного Хреста, а інформацію щодо інших отримано, зокрема, від звільнених полонених.

3 січня 2024 року з російського полону вдалося повернути 230 військовослужбовців та цивільних. Це був вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення.

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