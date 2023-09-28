Чтобы все были в равных условиях: на НМТ 2024 будут использовать металлоискатели
При допуске в аудитории участников национального мультипредметного теста (НМТ) с 2024 года начнут использовать металлоискатели, рассказал в эфире телемарафона Єдині новини заместитель министра образования и науки Андрей Витренко.
— С этого года планируем использовать металлоискатели, чтобы не проносили лишние гаджеты и другие вещи, которые могут помочь в сдаче теста. Чтобы все были в абсолютно равных условиях, — отметил он.
Витренко также успокоил будущих абитуриентов, которые могут волноваться из-за того, что все четыре предмета они будут сдавать в один день, то есть экзамены будут длиться четыре часа с одним перерывом.
— Волноваться особо не надо, ведь программа НМТ будет полностью совпадать со школьной программой и ВНО. Отдельно хочу сказать, что будет два блока в один день. То есть первый час — украинский язык, второй — математика, потом перерыв на отдых, и следующие — это история Украины и предмет, который абитуриенты выберут самостоятельно, — объяснил заместитель главы МОН.
По его словам, особое внимание будет уделяться физической безопасности, поэтому тестирование будет проводиться в отдельных центрах, как и в этом году, и даже в укрытиях, но это будет зависеть от ситуации на фронте.
Что касается информирования абитуриентов об условиях вступительной кампании, времени и месте сдачи НМТ, все это из соображений безопасности снова будет размещаться в индивидуальных электронных кабинетах поступающих.
— Это очень эффективный инструмент. Более 99% заявлений на поступление поданы именно через электронные кабинеты, а не в бумажной форме. Это очень весомый шаг в диджитализации образования. Также это важно для безопасности, чтобы не было никаких террористических атак со стороны РФ на наших детей, — подытожил Витренко.
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