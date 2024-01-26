Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg

Президент России Владимир Путин пытается снова запросить переговоры о завершении российско-украинской войны.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, близкие к Кремлю.

По данным источников, Путин по косвенным каналам дает понять, что открыт к обсуждению, в частности потенциально относительно будущих мер безопасности для Украины.

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В то же время американские чиновники говорят, что им ничего не известно о вероятных предложениях, которые могут оказаться попыткой Путина прощупать почву, и не видят признаков того, что российский президент серьезно настроен на поиск путей прекращения боевых действий.

Источники Bloomberg, близкие к Кремлю, с которыми говорило издание, заявили, что сигналы, о которых идет речь, были якобы переданы высокопоставленным американским чиновникам в прошлом месяце через посредника, которого они отказались назвать. По их словам, Путин, возможно, готов рассмотреть вопрос о прекращении настаивания на нейтральном статусе Украины и даже в конце концов отказаться от противодействия возможному членству в НАТО, угроза которого была главным российским оправданием вторжения.

Но за это придется заплатить цену, которую Киев отверг, — признание контроля Кремля над территорией, которую он оккупировал в последние годы в Украине, что составляет сейчас около 18%, включая земли, захваченные после начала вторжения два года назад.

Вместе с тем, США отказываются вести любые переговоры с Россией, в которых не будет Украины.

Что официально говорят в США

Представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявила, что ей неизвестно о подобных намерениях РФ.

— Мы не знаем об описанных изменениях в позиции России… Украина сама будет решать, вести ли переговоры с Россией, когда и как, — сказала она.

Хотя США “всегда открыты” для переговоров, “пока я этого не вижу”, — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме 17 января, отвечая на вопрос о перспективах долгосрочного прекращения огня путем переговоров.

— Со стороны России должна быть готовность к сотрудничеству, к добросовестным переговорам, основанным на базовых принципах, которые были поставлены под сомнение ее агрессией — территориальная целостность, суверенитет, независимость, — сказал Блинкен.

При этом публично Путин не дает понять, что он готов остановиться на нынешней линии фронта. Киев, поддерживаемый США и другими союзниками, говорит, что стремится вернуть все земли, захваченные российскими войсками, пишет Bloomberg.

Возможны ли переговоры

Однако, учитывая, что в процессе согласования завязаны $110 млрд жизненно важной помощи от США и Евросоюза, перспективы Украины в долгосрочной перспективе остаются неопределенными, считают в издании.

— Им выгодно, чтобы все думали, что существует “темные канал” связи, и он настолько секретный, что никто не может его разгадать… Россияне хотят, чтобы мы создали идею, что канал существует и что все зависит от США, поэтому никто и ничто другое не играет роли. Это классическая российская пьеса, — говорит Фиона Гилл, бывшая высокопоставленная сотрудница Белого дома, которая отвечает за Россию.

Кроме того, для Путина предотвращение вступления Украины в НАТО было одним из наиболее часто повторяемых оправданий вторжения, и пока нет никаких признаков того, что он изменил свою точку зрения.

При этом вторжение России оживило альянс НАТО, что повлекло решение Финляндии и Швеции прекратить десятилетия нейтралитета, присоединившись к Альянсу. В то же время перспективы Украины вступить в НАТО до войны были в лучшем случае отдаленными.

Bloomberg указывает, что Путин, возможно, рассчитывает, что Украине придется долго ждать и быть уязвимой к оппозиции со стороны отдельных европейских лидеров, таких как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и новый премьер Словакии Роберт Фицо, который поклялся наложить вето на заявку Киева в НАТО. В США бывший президент Дональд Трамп, кандидат в президенты от Республиканской партии, намекнул на выход из альянса и пообещал быстро договориться с Путиным о прекращении войны.

— Я не верю, что Путин готов вести переговоры сейчас, то есть я не думаю, что он готов пойти на какие-либо уступки. Я уверен, что он с радостью согласится на уступки России со стороны других, — сказал Пол Сондерс, президент Центра национальных интересов в Вашингтоне.

В прошлом месяце газета New York Times сообщила, что посредники передали американским чиновникам, что Путин выразил заинтересованность в прекращении огня, которое заморозило бы войну на нынешних линиях фронта. Эти запросы на переговоры Путин якобы делал как раз перед началом массированных обстрелов Украины, которые унесли десятки жизней и травмировали еще сотни людей.

Источник : Bloomberg

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