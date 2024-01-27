РФ увеличивает интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях — Сырский

Российские оккупанты усиливают наступление на двух направлениях фронта и пытаются применять удары авиацией и дронами-камикадзе.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он сообщил, что обстановка на Восточном фронте остается сложной, поскольку враг наращивает интенсивность наступательных действий на Северском и Бахмутском направлениях.

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Сырский указывает, что на Северском направлении противник продолжает наступательные действия, чтобы улучшить свое тактическое положение и создать условия для развития наступления в направлении Северска. В то же время силами штурмовых групп при активной поддержке минометных и артиллерийских расчетов пытается безуспешно атаковать в направлении Кременной, Григорьевки.

— Вместе с тем, свои неудачи в наступательных действиях противник компенсирует увеличением интенсивности огневого воздействия. В частности, в течение двух последних дней активно обстреливает город из реактивной артиллерии, применяет удары авиации и дронов-камикадзе, — написал он.

Параллельно на Бахмутском направлении российские оккупанты ведут наступательные действия, пытаясь прорвать украинскую оборону севернее и западнее Бахмута и развить наступление на Часов Яр. По данным Сырского, враг на этом направлении проводит перегруппировку своих сил и средств и применяет подразделения “добровольческого корпуса”. Также оккупанты пытаются безуспешно восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки.

— Из-за отсутствия тактических успехов на отдельных направлениях враг временно перешел к оборонительным действиям, но удерживает штурмовые группы в готовности к ведению наступательных действий, — сообщил генерал-полковник.

Командующий Сухопутных войск ВСУ указывает, что украинские штабы и командиры вовремя реагируют на любые изменения оперативной ситуации.

— Сегодня в очередной раз был непосредственно в районах ведения боевых действий. Заслушал командиров бригад по обстановке, которая сложилась, — сообщил он.

На месте Сырский и командиры бригад провели оценку предложенных решений на дальнейшие действия, а также уточнили отдельные задачи и приняли ряд решений для повышения результативности огневого поражения врага.

— Сейчас делаем ставку на выявление важных объектов оккупантов средствами разведки, нанесение точных огневых ударов, применение дронов-камикадзе и защиту наших позиций с помощью средств радиоэлектронной борьбы, — сообщил он.

Он добавил, несмотря на то, что целью Украины является нанесение максимальных потерь врагу, главным приоритетом для украинских войск “всегда является сохранение жизни наших воинов”.

Напомним, по данным украинского Генштаба, в течение уходящих суток на фронте произошло 94 боевых столкновения.

Перед этим командующий ОСУВ Таврия Александр Тарнавский указывал, что оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий, но украинские защитники удерживают оборону и проводят активные действия на определенных направлениях.

Фото: Сирський

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