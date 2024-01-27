РФ збільшує інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках – Сирський

Російські окупанти посилюють наступ на двох напрямках фронту та намагаються застосовувати удари авіацією та дронами-камікадзе.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив генерал-полковник, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він повідомив, що обстановка на Східному фронті залишається складною, оскільки ворог нарощує інтенсивність наступальних дій на Сіверському та Бахмутському напрямках.

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Сирський вказує, що на Сіверському напрямку противник продовжує наступальні дії, щоб покращити своє тактичне положення та створити умови для розвитку наступу в напрямку Сіверська. Водночас силами штурмових груп за активної підтримки мінометних та артилерійських розрахунків намагається безуспішно атакувати у напрямку Кремінної, Григорівки.

– Водночас свої невдачі в наступальних діях противник компенсує збільшенням інтенсивності вогневого впливу. Зокрема протягом двох останніх днів активно обстрілює місто з реактивної артилерії, застосовує удари авіації та дронів-камікадзе, – написав він.

Паралельно на Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть наступальні дії, намагаючись прорвати українську оборону північніше та західніше Бахмута й розвинути наступ на Часів Яр. За даними Сирського, ворог на цьому напрямку проводить перегрупування своїх сил і засобів та застосовує підрозділи “добровольчого корпусу”. Також окупанти намагаються безуспішно відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки.

– Через відсутність тактичних успіхів на окремих напрямках ворог тимчасово перейшов до оборонних дій, та утримує штурмові групи в готовності до ведення наступальних дій, – повідомив генерал-полковник.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ вказує, що українські штаби й командири вчасно реагують на будь-які зміни оперативної ситуації.

– Сьогодні вкотре був безпосередньо в районах ведення бойових дій. Заслухав командирів бригад щодо обстановки, яка склалася, – повідомив він.

На місці Сирський і командири бригад провели оцінку запропонованих рішень на подальші дії, а також уточнили окремі завдання та ухвалили низку рішень для підвищення результативності вогневого ураження ворога.

– Наразі робимо ставку на виявлення важливих об’єктів окупантів засобами розвідки, завдання точних вогневих ударів, застосування дронів-камікадзе та захист наших позицій за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, – повідомив він.

Він додав, попри те, що метою України є нанесення максимальних втрат ворогу, головним пріоритетом для українських військ “завжди є збереження життя наших воїнів”.

Нагадаємо, за даними українського Генштабу, протягом доби, що минає, на фронті відбулося 94 бойових зіткнення.

Перед цим командувач ОСУВ Таврія Олександр Тарнавський вказував, що окупанти збільшили кількість наступальних і штурмових дій, але українські захисники утримубть оборону і проводять активні дії на визначених напрямках.

Фото: Сирський

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