С началом полномасштабной войны во многих городах Украины активизировались диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). Соответственно, украинцам хочется разобраться, что это такое, как их распознать и кому сообщать, когда удается их обнаружить. Что такое ДРГ и в чем особенность подразделения – читайте в материале.

Что такое ДРГ и какие функции они выполняют

Военный эксперт Алексей Гетьман утверждает, что ДРГ – это высокомобильное подразделение специального назначения. Обычно эти группировки используются для разведки и диверсий в тылу врага.

В зависимости от того, какие стоят перед ним задачи, может быть связано с разведкой или с выполнением определенных диверсионных действий.

Диверсионно-расследовательская группировка может заходить на десятки километров к врагу, и там делать по разведыванию какие-то спецоперации.

Что такое ДРГ и сколько военных могут быть в подразделении

По словам эксперта, подразделение ДРГ может составлять от трех до десяти человек. Количество зависит от отдельной задачи.

Участники ДРГ могут находиться на территории противника в течение длительного времени, ассимилироваться, слиться с социумом, а затем в нужный момент проявить себя. В частности, диверсионно-разведывательная группа выполняет сбор данных об укрепленных точках врага, объектах, имеющих стратегическую ценность.

