Род войск – разновидность войска, предназначенная для непосредственного ведения или всестороннего обеспечения боя. Каждый из них обладает определенными боевыми свойствами и имеет свое назначение, вооружение, боевую технику, тактику ведения боя и организацию.

Структура Вооруженных сил Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют следующую структуру:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины;

Командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины;

виды ВСУ: Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы;

отдельные рода войск ВСУ: Десантно-штурмовые войска, Войска связи и кибербезопасности;

отдельные рода сил ВСУ: Силы территориальной обороны, Силы специальных операций, Медицинские силы, Силы логистики, Силы беспилотных систем и Силы поддержки;

органы военного управления, воинские части, соединения, высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высших учебных заведений, учреждения и организации, не относящиеся к видам и отдельным родам войск (сил) ВС Украины.

Сухопутные войска: из чего состоят

Самым многочисленным и самостоятельным видом ВСУ являются Сухопутные войска. Организационно они состоят из:

Командования Сухопутных войск;

частей непосредственного подчинения Командованию Сухопутных войск;

оперативных командований Запад, Восток, Юг, Север;

военно-учебных заведений.

Воинские части Сухопутных войск по родам войск делятся на танковые войска, механизированные войска, ракетные войска и артиллерию, войска противовоздушной обороны, армейскую авиацию и специальные войска.

Механизированные, танковые войска – предназначены для удержания занятых районов, рубежей и позиций, отражения ударов противника, прорыва обороны противника, разгрома его войск, захвата важных районов, рубежей и объектов, а также для действий в составе морских и воздушных десантов. В состав механизированных и танковых войск входят механизированные и танковые бригады.

Ракетные войска и артиллерия – главное средство огневого поражения противника в Сухопутных войсках. Предназначены для поражения средств массового поражения противника, элементов системы высокоточного оружия, артиллерии, танков, боевых машин пехоты, противотанковых и других огневых средств, живой силы, вертолетов на посадочных площадках, средств противовоздушной обороны, пунктов управления, радиоэлектронных средств, разрушения фортификационных сооружений противника, дистанционного минирования местности, светового обеспечения, постановки аэрозольных (дымовых) завес и выполнения других задач. В боевых операциях они выполняют подавляющее большинство задач огневого поражения противника.

В состав ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины входят — воинские части тактических ракет, воинские части реактивной, гаубичной, пушечной и противотанковой артиллерии, а также артиллерийской разведки.

Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск – организационно входят в состав общевойсковых соединений и частей и выполняют задачи в единой системе противовоздушной обороны государства. Они предназначены для прикрытия своих войск и важных объектов во всех видах боевых действий (операциях), во время перегруппировки (перемещения) и расположения войск на месте.

Воинские части и подразделения войск противовоздушной обороны Сухопутных войск:

участвуют совместно с Воздушными силами, другими видами и родами войск Вооруженных сил Украины в завоевании господства в воздухе, ведут разведку воздушного противника и оповещают о нем свои войска, уничтожают зенитными ракетами и огнем зенитной артиллерии самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и другие воздушные цели;

ведут борьбу со средствами воздушной разведки, воздушными десантами противника в полете, в том числе в условиях применения противником оружия массового поражения, высокоточного оружия и средств РЭБ.

В состав войск противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ входят — зенитные ракетные полки оперативных командований, зенитные ракетные, зенитные ракетно-артиллерийские, зенитные артиллерийские и радиолокационные подразделения общевойсковых соединений и воинских частей.

Армейская авиация – предназначена для выполнения задач в различных условиях общевойскового боя. Части и подразделения армейской авиации ведут разведку, уничтожают боевую технику и живую силу противника при обороне наших войск, осуществляют огневую поддержку во время наступления или контратаки, высаживают тактический десант, доставляют в указанные районы боевую технику и личный состав, эвакуируют раненый личный состав и выполняют другие важные задачи.

Специальные войска – это войска, предназначенные для обеспечения боевой деятельности Вооруженных сил и решения присущих им специальных задач.

Они включают: соединения и воинские части разведки, войска связи, радиоэлектронной борьбы, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБз), железнодорожные войска, топогеодезические, гидрографические, гидрометеорологические (метеорологические) части.

К специальным войскам относятся:

разведывательные войска;

инженерные войска;

войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБз);

войска связи;

войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

войска технического обеспечения;

военно-строительные войска;

топогеодезические войска;

гидрометеорологические войска;

автомобильные войска;

служба вооружения;

служба тыла.

Воинские части территориальной обороны – предназначены для выполнения задач по охране и защите государственной границы, обеспечения условий для надежного функционирования органов государственной власти, органов военного управления, стратегического (оперативного) развертывания войск (сил), охраны и обороны важных объектов и коммуникаций, борьбы с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями и поддержания правового режима военного положения.

К ним относятся бригады территориальной обороны и отдельные стрелковые батальоны.

Воинские части тыла и вооружения Сухопутных войск ВСУ – решают задачи эксплуатации военной техники и вооружения, обеспечение воинских частей основными видами материально-технических средств, обеспечение уставных условий жизни и быта военнослужащих.

Названия воинских частей и подразделений ВСУ

Структура подчинения частей и подразделений Сухопутных войск выглядит следующим образом: оперативное командование – корпус — бригада (полк) – батальон – рота – взвод.

Армейский корпус — это крупное военное формирование, способное самостоятельно вести боевые операции в определенном направлении. По иерархии он располагается между дивизией (или бригадой) и армией или группой армий.

Главная задача корпуса — координировать действия подчиненных дивизий и бригад в зоне наступления или обороны, а также обеспечивать их необходимыми ресурсами в зависимости от поставленных задач и ситуации на поле боя.

В состав корпуса обычно входит от двух до пяти бригад разного профиля (артиллерийская, механизированная, мотопехотная, штурмовая и т.д.) и многочисленные вспомогательные подразделения: зенитно-ракетные, беспилотные, инженерные, разведки и тылового обеспечения.

Бригада. Основная тактическая часть, предназначенная для выполнения тактических задач самостоятельно или в составе армейских корпусов, во взаимодействии с авиацией, с соединениями и частями других родов войск. На приморских направлениях – во взаимодействии с силами флота. Бригада состоит из нескольких батальонов (дивизионов) основных родов войск, подразделений специальных войск и тыла.

Полк. Тактическая часть в различных видах Вооруженных сил и родах войск, предназначенная для выполнения боевых задач самостоятельно или в составе соединения. В зависимости от рода войск (сил) полк может вести воздушный, противовоздушный, общевойсковой бой или обеспечивать боевые действия. Состоит из управления, нескольких батальонов (дивизионов), подразделений боевого, технического, тылового и медицинского обеспечения.

Батальон (дивизион). Основное тактическое подразделение Сухопутных войск. Он может быть ракетным, танковым, механизированным, зенитным, артиллерийским, разведывательным, инженерно-саперным, автомобильным, аэромобильным и тому подобное.

В свою очередь механизированный батальон состоит из штаба, командования, нескольких рот и подразделений (огневой поддержки, противотанковых, связи), технического обслуживания, снабжения и медицинского пункта.

Танковый батальон состоит из нескольких танковых рот и подразделения боевого обеспечения.

Артиллерийский дивизион состоит из штаба, командования, подразделений боевого обеспечения, нескольких артиллерийских батарей, тылового и технического обслуживания.

Рота или батарея. Тактическое подразделение, входящее в состав батальонов (дивизионов/бригад). Рота может быть ракетной, танковой, механизированной, артиллерийской, зенитной радиотехнической, саперной, минометной, автомобильной и тому подобное.

Взвод. Подразделение, входящее в состав роты или батареи (могут быть в составе заведений/частей). Делится на: минометный, зенитный, артиллерийский, механизированный, аэромобильный, разведывательный, противотанковый, инженерный, а также комендантский, хозяйственный и медицинский, управления, связи, регулирования, обеспечения. Как правило, взвод состоит из 2-4 отделений (экипажей, обслуги).

Отделение. Первичное тактическое подразделение. В авиации и танковых войсках отделению соответствует экипаж танка, самолета или вертолета, в артиллерии – обслуга орудия. В отделении может быть от 6 до 12 человек во главе с командиром/сержантом/старшиной.

