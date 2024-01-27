Совсун выступила за мобилизацию женщин, но при определенных условиях

Народный депутат от партии Голос Инна Совсун предложила мобилизовать женщин в Украине наравне с мужчинами.

Об этом Совсун заявила в интервью ведущей Эмме Антонюк, опубликованном на YouTube-канале Це ніхто не буде дивитися.

Нужна ли мобилизация женщин

— Популярный ответ, что женщин нельзя мобилизовать, и президент сказал, что не подпишет закон. У нас в Конституции отмечено, что все граждане Украины должны участвовать в защите государственности. Не написано – только мужчины или только женщины, — отметила она.

Совсун обратила внимание, что для мужчин прописана обязательная служба, но обязанность защищать государство – для всех граждан Украины.

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По мнению депутата, если это будет необходимо для нужд обороны государства, тогда будет оправданной мобилизация женщин, в частности с точки зрения обеспечения справедливости.

— Если это будет критически необходимо для обороны государства, не будет кем заменить часть людей, которые служат в армии, — отметила Совсун.

По словам Совсун, в Украине уже есть много женщин, которые служат. Она отметила, что служба в армии может быть не только на линии соприкосновения, ведь есть много должностей в тылу, где женщины могли бы выполнять определенные обязанности.

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