Совсун виступила за мобілізацію жінок, але за певних умов

Народна депутатка від партії Голос Інна Совсун запропонувала мобілізувати жінок в Україні нарівні з чоловіками.

Про це Совсун заявила в інтерв’ю ведучій Еммі Антонюк, опублікованому на YouTube-каналі Це ніхто не буде дивитися.

Чи потрібна мобілізація жінок

– Популярна відповідь, що жінок не можна мобілізовувати, і президент сказав, що не підпише закон. У нас у Конституції зазначено, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано – тільки чоловіки чи тільки жінки, – зазначила вона.

Совсун звернула увагу, що для чоловіків прописана обов’язкова служба, але обов’язок захищати державу –для всіх громадян України.

Зараз дивляться

На думку депутатки, якщо це буде необхідно для потреб оборони держави, тоді виправданим рішенням буде жіноча мобілізація, зокрема з погляду забезпечення справедливості.

– Якщо це стане критично необхідно для оборони держави, не буде ким замінити частину людей, які служать в армії, – наголосила Совсун.

За словами Совсун, в Україні вже є багато жінок, які служать. Вона наголосила, що служба в армії може бути не лише на лінії зіткнення, адже є багато посад у тилу, де жінки могли б виконувати певні обов’язки.

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