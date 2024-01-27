Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Інфографіка
Падіння Іл-76 в Бєлгородській області: що не так із версією РФ про полонених на борту літака
Дата бою Усик – Ф’юрі: коли та де відбудеться поєдинок за звання абсолюта
Путін вчергове просить про переговори, щоб завершити війну – Bloomberg
Іл-76 упав у Бєлгородській області РФ: він перевозив ракети до С-300 – що відомо
Генштаб ЗСУ оприлюднив заяву на тлі падіння російського Іл-76
Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Совсун виступила за мобілізацію жінок, але за певних умов

Совсун виступила за мобілізацію жінок, але за певних умов
Фото: Генштаб ЗСУ

Народна депутатка від партії Голос Інна Совсун запропонувала мобілізувати жінок в Україні нарівні з чоловіками.

Про це Совсун заявила в інтерв’ю ведучій Еммі Антонюк, опублікованому на YouTube-каналі Це ніхто не буде дивитися.

Чи потрібна мобілізація жінок

– Популярна відповідь, що жінок не можна мобілізовувати, і президент сказав, що не підпише закон. У нас у Конституції зазначено, що всі громадяни України повинні брати участь у захисті державності. Не написано – тільки чоловіки чи тільки жінки, – зазначила вона.

Совсун звернула увагу, що для чоловіків прописана обов’язкова служба, але обов’язок захищати державу –для всіх громадян України.

Зараз дивляться

На думку депутатки, якщо це буде необхідно для потреб оборони держави, тоді виправданим рішенням буде жіноча мобілізація, зокрема з погляду забезпечення справедливості.

– Якщо це стане критично необхідно для оборони держави, не буде ким замінити частину людей, які служать в армії, – наголосила Совсун.

За словами Совсун, в Україні вже є багато жінок, які служать. Вона наголосила, що служба в армії може бути не лише на лінії зіткнення, адже є багато посад у тилу, де жінки могли б виконувати певні обов’язки.

Читайте також
Чи реально зараз мобілізувати 500 тис. українців і залучити жінок – пояснення генерала ЗСУ
Совсун виступила за мобілізацію жінок, але за певних умов

Хочеш відпочити? Заходь на Факти.GAMES!

Війна в Україні, військовослужбовці, Жінка-солдат, Мобілізація, Народний депутат
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Ворог атакував Полтавщину ракетами: є влучання в промисловий обʼєкт
Вибухи, ППО
Падіння Іл-76: Буданов звернув увагу на “низку незрозумілих факторів”
Совсун виступила за мобілізацію жінок, але за певних умов
Серія вибухів у Харкові: оголошено повітряну тривогу
Вибух, атака дронів, ракетна атака
Думав, що кохана загинула: історія полонених прикордонників Іллі та Аліни
Прикордонники Ілля та Аліна
Зеленський про конфіскацію активів РФ: Цього місяця ми наблизилися до рішення
Володимир Зеленський

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь