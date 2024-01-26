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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу оккупантов: потери РФ 26 января превысили 380 тысяч

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 990 российских оккупантов.

Таким образом на 702-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли более 380,5 тыс.

Потери РФ на 26 января 2024

  • личного состава – около 380 600 (+990),
  • танков ‒ 6 265 (+8),
  • боевых бронированных машин ‒ 11 637 (+16),
  • артиллерийских систем – 9 082 (+15),
  • реактивных систем залпового огня – 972,
  • средств противовоздушной обороны ‒ 660,
  • самолетов – 331,
  • вертолетов – 324,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 033,
  • крылатых ракет ‒ 1 845 (+1),
  • кораблей (катеров) ‒ 23,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12 064 (+20),
  • специальной техники – 1 425 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 702-е сутки.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія
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