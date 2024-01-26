Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки уничтожили почти тысячу оккупантов: потери РФ 26 января превысили 380 тысяч
За сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 990 российских оккупантов.
Таким образом на 702-е сутки полномасштабной войны потери личного состава армии РФ достигли более 380,5 тыс.
Потери РФ на 26 января 2024
- личного состава – около 380 600 (+990),
- танков ‒ 6 265 (+8),
- боевых бронированных машин ‒ 11 637 (+16),
- артиллерийских систем – 9 082 (+15),
- реактивных систем залпового огня – 972,
- средств противовоздушной обороны ‒ 660,
- самолетов – 331,
- вертолетов – 324,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 7 033,
- крылатых ракет ‒ 1 845 (+1),
- кораблей (катеров) ‒ 23,
- подлодок ‒ 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 064 (+20),
- специальной техники – 1 425 (+5).
Полномасштабная война в Украине длится уже 702-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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