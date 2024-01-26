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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів: втрати РФ 26 січня перевищили 380 тисяч

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 990 російських окупантів.

Таким чином на 702-гу добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 380,5 тис.

Втрати РФ на 26 січня 2024

  • особового складу ‒ близько 380 600 (+990),
  • танків ‒ 6 265 (+8),
  • бойових броньованих машин ‒ 11 637 (+16),
  • артилерійських систем – 9 082 (+15),
  • реактивних систем залпового вогню – 972,
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 660,
  • літаків – 331,
  • гелікоптерів – 324,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 033,
  • крилатих ракет ‒ 1 845 (+1),
  • кораблів (катерів) ‒ 23,
  • підводних човнів ‒ 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 064 (+20),
  • спеціальної техніки ‒ 1 425 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 702-гу добу.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія
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