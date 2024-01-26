Тетяна Забожко, редакторка стрічки
ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів: втрати РФ 26 січня перевищили 380 тисяч
Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 990 російських окупантів.
Таким чином на 702-гу добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 380,5 тис.
Втрати РФ на 26 січня 2024
- особового складу ‒ близько 380 600 (+990),
- танків ‒ 6 265 (+8),
- бойових броньованих машин ‒ 11 637 (+16),
- артилерійських систем – 9 082 (+15),
- реактивних систем залпового вогню – 972,
- засобів протиповітряної оборони ‒ 660,
- літаків – 331,
- гелікоптерів – 324,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 033,
- крилатих ракет ‒ 1 845 (+1),
- кораблів (катерів) ‒ 23,
- підводних човнів ‒ 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 064 (+20),
- спеціальної техніки ‒ 1 425 (+5).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 702-гу добу.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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