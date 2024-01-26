ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів: втрати РФ 26 січня перевищили 380 тисяч

Упродовж доби Збройні сили України ліквідували 990 російських окупантів.

Таким чином на 702-гу добу повномасштабної війни втрати особового складу армії РФ сягнули понад 380,5 тис.

Втрати РФ на 26 січня 2024

особового складу ‒ близько 380 600 (+990),

танків ‒ 6 265 (+8),

бойових броньованих машин ‒ 11 637 (+16),

артилерійських систем – 9 082 (+15),

реактивних систем залпового вогню – 972,

засобів протиповітряної оборони ‒ 660,

літаків – 331,

гелікоптерів – 324,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 7 033,

крилатих ракет ‒ 1 845 (+1),

кораблів (катерів) ‒ 23,

підводних човнів ‒ 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 064 (+20),

спеціальної техніки ‒ 1 425 (+5).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 702-гу добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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