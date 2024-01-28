Над Днепром уничтожили российскую ракету Х-59

В Днепровском районе Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Указано, что вражескую цель сбили военные подразделения Воздушного командования Восток.

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Взрывы в Днепре 28 января

Ранее в ВСУ предупреждали о российской ракете в направлении Днепра. Через несколько минут в городе был слышен взрыв.

Полномасштабная война в Украине длится уже 704-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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