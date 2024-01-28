Бедрак Виктория, редактор ленты
Над Днепром уничтожили российскую ракету Х-59
В Днепровском районе Днепропетровской области уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
Указано, что вражескую цель сбили военные подразделения Воздушного командования Восток.
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