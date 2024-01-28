ВСУ отминусовали за сутки 740 оккупантов и более 70 единиц техники РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 382 110 своих военных, из них 740 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери РФ на 28 января 2024

личного состава — около 382110 (+740) человек,

танков — 6280 (+9) ед,

боевых бронированных машин — 11671 (+19) ед,

артиллерийских систем — 9097 (+12) ед,

РСЗО — 972 (+0) ед,

средств ПВО — 660 (+0) ед,

самолетов — 331 (+0) ед,

вертолетов — 324 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7041 (+4),

крылатых ракет — 1845 (+0),

кораблей/катеров — 23 (+0) ед,

подводных лодок — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12103 (+31) ед,

специальной техники — 1436 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 704-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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