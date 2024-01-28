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ВСУ отминусовали за сутки 740 оккупантов и более 70 единиц техники РФ

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 382 110 своих военных, из них 740 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери РФ на 28 января 2024

  • личного состава — около 382110 (+740) человек,
  • танков — 6280 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин — 11671 (+19) ед,
  • артиллерийских систем — 9097 (+12) ед,
  • РСЗО — 972 (+0) ед,
  • средств ПВО — 660 (+0) ед,
  • самолетов — 331 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 7041 (+4),
  • крылатых ракет — 1845 (+0),
  • кораблей/катеров — 23 (+0) ед,
  • подводных лодок — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12103 (+31) ед,
  • специальной техники — 1436 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 704-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ
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