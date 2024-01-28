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ВСУ отминусовали за сутки 740 оккупантов и более 70 единиц техники РФ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 382 110 своих военных, из них 740 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери РФ на 28 января 2024
- личного состава — около 382110 (+740) человек,
- танков — 6280 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 11671 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 9097 (+12) ед,
- РСЗО — 972 (+0) ед,
- средств ПВО — 660 (+0) ед,
- самолетов — 331 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 7041 (+4),
- крылатых ракет — 1845 (+0),
- кораблей/катеров — 23 (+0) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12103 (+31) ед,
- специальной техники — 1436 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 704-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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