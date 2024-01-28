ЗСУ відмінусували за добу 740 окупантів та понад 70 одиниць техніки РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 382 110 своїх військових, з них 740 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ на 28 січня 2024

особового складу ‒ близько 382110 (+740) осіб,

танків ‒ 6280 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 11671 (+19) од,

артилерійських систем – 9097 (+12) од,

РСЗВ – 972 (+0) од,

засобів ППО ‒ 660 (+0) од,

літаків – 331 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7041 (+4),

крилатих ракет ‒ 1845 (+0),

кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12103 (+31) од,

спеціальної техніки ‒ 1436 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 704-ту добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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