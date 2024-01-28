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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ відмінусували за добу 740 окупантів та понад 70 одиниць техніки РФ

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 382 110 своїх військових, з них 740 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ на 28 січня 2024

  • особового складу ‒ близько 382110 (+740) осіб,
  • танків ‒ 6280 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11671 (+19) од,
  • артилерійських систем – 9097 (+12) од,
  • РСЗВ – 972 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 660 (+0) од,
  • літаків – 331 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7041 (+4),
  • крилатих ракет ‒ 1845 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12103 (+31) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1436 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 704-ту добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ
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