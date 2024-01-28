Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ відмінусували за добу 740 окупантів та понад 70 одиниць техніки РФ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 382 110 своїх військових, з них 740 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати РФ на 28 січня 2024
- особового складу ‒ близько 382110 (+740) осіб,
- танків ‒ 6280 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11671 (+19) од,
- артилерійських систем – 9097 (+12) од,
- РСЗВ – 972 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 660 (+0) од,
- літаків – 331 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7041 (+4),
- крилатих ракет ‒ 1845 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12103 (+31) од,
- спеціальної техніки ‒ 1436 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 704-ту добу.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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