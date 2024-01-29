Бои возле Табаевки на Харьковщине: в ВСУ опровергли захват села россиянами

Якобы захват села Табаевка Харьковской области оккупантами — очередная дезинформация со стороны российской пропаганды.

Об этом заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона Єдині новини.

— Противник заявляет, что захватил Табаевку. Это не соответствует действительности. Неподалеку от этого населенного пункта продолжаются как раз бои, — подчеркнул он.

По его словам, в целом в зоне ответственности ОСГВ Хортица линия фронта активная, враг пытается наступать со всех направлений — это Купянский, Лиманский и Бахмутский.

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