Бои возле Табаевки на Харьковщине: в ВСУ опровергли захват села россиянами
Якобы захват села Табаевка Харьковской области оккупантами — очередная дезинформация со стороны российской пропаганды.
Об этом заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона Єдині новини.
— Противник заявляет, что захватил Табаевку. Это не соответствует действительности. Неподалеку от этого населенного пункта продолжаются как раз бои, — подчеркнул он.
По его словам, в целом в зоне ответственности ОСГВ Хортица линия фронта активная, враг пытается наступать со всех направлений — это Купянский, Лиманский и Бахмутский.
Табаевка Харьковской области на карте
Полномасштабная война в Украине длится уже 705-е сутки.
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