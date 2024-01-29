Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Дата боя Усик — Фьюри: когда и где состоится поединок за звание абсолюта
Путин в очередной раз просит о переговорах, чтобы завершить войну — Bloomberg
Срочно
В Польше перевернулся автобус с 61 украинцем
Мы рекомендуем
Независимость защищали студенты: как бой под Крутами стал символом борьбы за Украину
Подумал, что зверь: в Тернопольской области охотник случайно застрелил мужчину
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Бои возле Табаевки на Харьковщине: в ВСУ опровергли захват села россиянами

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Якобы захват села Табаевка Харьковской области оккупантами — очередная дезинформация со стороны российской пропаганды.

Об этом заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона Єдині новини.

— Противник заявляет, что захватил Табаевку. Это не соответствует действительности. Неподалеку от этого населенного пункта продолжаются как раз бои, — подчеркнул он.

По его словам, в целом в зоне ответственности ОСГВ Хортица линия фронта активная, враг пытается наступать со всех направлений — это Купянский, Лиманский и Бахмутский.

Сейчас смотрят

Табаевка Харьковской области на карте

Табаївка Харківської області на карті

Фото: Deep State

Полномасштабная война в Украине длится уже 705-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Хочешь отдохнуть? Заходи на Факти.GAMES!

Армия России, Война в Украине, ВСУ, Російська агресія, Российская пропаганда, Харьковская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ВСУ расширили плацдармы на левобережье Херсонщины — Гуменюк
воїни ЗСУ
€50 млрд для Украины: в Венгрии заявили о готовности к компромиссу
Угорщина
Зеленский о ракетах Taurus: Недоверие будет очень дорого стоить
Бои возле Табаевки на Харьковщине: в ВСУ опровергли захват села россиянами
Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ еще на 6 месяцев
Санкції проти Росії
Работа не останавливается. ВСУ круглосуточно возводят линии обороны — Фитьо
ЗСУ зима, сніг на фронті

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь