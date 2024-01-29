Бої біля Табаївки на Харківщині: у ЗСУ спростували захоплення села росіянами

Нібито захоплення села Табаївка Харківської області окупантами – чергова дезінформація з боку російської пропаганди.

Про це заявив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Противник заявляє, що захопив Табаївку. Це не відповідає дійсності. Неподалік цього населеного пункту тривають якраз бої, – наголосив він.

За його словами, загалом у зоні відповідальності ОСУВ Хортиця лінія фронту активна, ворог намагається наступати з усіх напрямків – це Куп’янський, Лиманський та Бахмутський.

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