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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Бої біля Табаївки на Харківщині: у ЗСУ спростували захоплення села росіянами

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Нібито захоплення села Табаївка Харківської області окупантами – чергова дезінформація з боку російської пропаганди.

Про це заявив начальник служби зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Противник заявляє, що захопив Табаївку. Це не відповідає дійсності. Неподалік цього населеного пункту тривають якраз бої, – наголосив він.

За його словами, загалом у зоні відповідальності ОСУВ Хортиця лінія фронту активна, ворог намагається наступати з усіх напрямків – це Куп’янський, Лиманський та Бахмутський.

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Табаївка Харківської області на карті

Табаївка Харківської області на карті

Фото: Deep State

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Армія Росії, Війна в Україні, ЗСУ, Російська агресія, Російська пропаганда, Харківська область
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