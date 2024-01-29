Спикер президента опроверг информацию об увольнении Залужного

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный не уволен с должности.

Об этом заявил спикер президента Украины Сергей Никифоров в комментарии журналистам издания LIGA.net.

Увольнение Залужного — почему появились слухи

Анонимные Telegram-каналы и несколько украинских народных депутатов распространили информацию о якобы снятии с должности главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

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Однако спикер президента Украины опроверг информацию об увольнении Валерия Залужного.

Валерий Залужный — факты биографии

Валерий Залужный — это украинский военный, генерал, член Совета национальной безопасности и обороны с 2021 года, главнокомандующий Вооруженных сил Украины с 2021 года.

Залужный родился 8 июля 1973 года в Новоград-Волынском (ныне Звягель Житомирской области) в семье военнослужащих.

В 1989 году Залужный окончил городскую школу № 9, поступил в Новоград-Волынский машиностроительный техникум, который окончил в 1993 году с отличием.

Позже Залужный поступил на общевойсковой факультет Одесского института Сухопутных войск. В 1997 году с отличием окончил обучение.

Он прошел все должности на военной службе, в частности, был командиром взвода, командиром учебного взвода, командиром боевого взвода, командиром учебной роты, командиром роты курсантов, командиром батальона.

В 2005 году Валерий Залужный поступил в Национальную академию обороны Украины, которую закончил обучение с золотой медалью. Он был назначен на должность начальника штаба — первого заместителя командира 24 отдельной механизированной бригады в Яворове.

В октябре 2009 года Залужного назначили командиром 51 отдельной механизированной бригады. На этой должности он пробыл до 2012 года.

В 2014 году Залужный окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. А в июле этого же года был назначен заместителем командира сектора С, который формировался в Донецкой области.

В 2017 году стал начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Оперативного командования Запад, а позже получил звание генерал-майора.

В 2018 году стал начальником Объединенного оперативного штаба ВСУ — первым заместителем командующего Объединенных сил.

В декабре 2019 года Валерий Залужный был назначен командующим Оперативного командования Север. В декабре 2020 года он закончил Острожскую академию по специальности Международные отношения.

В июле 2021 года Валерий Залужный был назначен главнокомандующим Вооруженных сил Украины указом президента Владимира Зеленского. На следующий день Залужный был введен в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В мае 2022 года Валерий Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 года по версии журнала Time.

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