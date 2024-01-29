Речник президента спростував інформацію про звільнення Залужного
Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного не звільнено з посади.
Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров у коментарі журналістам видання LIGA.net.
Звільнення Залужного – чому з’явилися чутки
Анонімні Telegram-канали та декілька українських народних депутатів поширили інформацію про нібито зняття з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.
Проте речник президента України спростував інформацію про звільнення Валерія Залужного.
Валерій Залужний – факти біографії
Валерій Залужний – це український військовий, генерал, член Ради національної безпеки і оборони з 2021 року, головнокомандувач Збройних сил України з 2021 року.
Залужний народився 8 липня 1973 року в Новоград-Волинському (нині Звягель Житомирської області) у родині військовослужбовців.
У 1989 році Залужний закінчив міську школу № 9, вступив до Новоград-Волинського машинобудівного технікуму, який закінчив у 1993 році з відзнакою.
Пізніше Залужний вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ. У 1997 році з відзнакою закінчив навчання.
Він пройшов усі посади на військовій службі, зокрема, був командиром взводу, командиром навчального взводу, командиром бойового взводу, командиром навчальної роти, командиром роти курсантів, командиром батальйону.
У 2005 році Валерій Залужний вступив до Національної академії оборони України, яку закінчив навчання із золотою медаллю. Він був призначений на посаду начальника штабу — першого заступника командира 24 окремої механізованої бригади в Яворові.
У жовтні 2009 року Залужного призначили командиром 51 окремої механізованої бригади. На цій посаді він пробув до 2012 року.
У 2014 році Залужний закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. А в липні цього ж року був призначений заступником командира сектора С, який формувався на Донеччині.
У 2017 році став начальником штабу — першим заступником командувача військ Оперативного командування Захід, а пізніше отримав звання генерал-майора.
У 2018 році став начальником Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ — першим заступником командувача Об’єднаних сил.
У грудні 2019 року Валерій Залужний був призначений командувачем Оперативного командування Північ. У грудні 2020 року він закінчив Острозьку академію за спеціальністю Міжнародні відносини.
У липні 2021 року Валерій Залужний був призначений головнокомандувачем Збройних сил України указом президента Володимира Зеленського. Наступного дня Залужний був введений до складу Ради національної безпеки і оборони України.
У травні 2022 року Валерій Залужний увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time.