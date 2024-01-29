Речник президента спростував інформацію про звільнення Залужного

Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного не звільнено з посади.

Про це заявив речник президента України Сергій Никифоров у коментарі журналістам видання LIGA.net.

Звільнення Залужного – чому з’явилися чутки

Анонімні Telegram-канали та декілька українських народних депутатів поширили інформацію про нібито зняття з посади головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

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Проте речник президента України спростував інформацію про звільнення Валерія Залужного.

Валерій Залужний – факти біографії

Валерій Залужний – це український військовий, генерал, член Ради національної безпеки і оборони з 2021 року, головнокомандувач Збройних сил України з 2021 року.

Залужний народився 8 липня 1973 року в Новоград-Волинському (нині Звягель Житомирської області) у родині військовослужбовців.

У 1989 році Залужний закінчив міську школу № 9, вступив до Новоград-Волинського машинобудівного технікуму, який закінчив у 1993 році з відзнакою.

Пізніше Залужний вступив на загальновійськовий факультет Одеського інституту Сухопутних військ. У 1997 році з відзнакою закінчив навчання.

Він пройшов усі посади на військовій службі, зокрема, був командиром взводу, командиром навчального взводу, командиром бойового взводу, командиром навчальної роти, командиром роти курсантів, командиром батальйону.

У 2005 році Валерій Залужний вступив до Національної академії оборони України, яку закінчив навчання із золотою медаллю. Він був призначений на посаду начальника штабу — першого заступника командира 24 окремої механізованої бригади в Яворові.

У жовтні 2009 року Залужного призначили командиром 51 окремої механізованої бригади. На цій посаді він пробув до 2012 року.

У 2014 році Залужний закінчив Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. А в липні цього ж року був призначений заступником командира сектора С, який формувався на Донеччині.

У 2017 році став начальником штабу — першим заступником командувача військ Оперативного командування Захід, а пізніше отримав звання генерал-майора.

У 2018 році став начальником Об’єднаного оперативного штабу ЗСУ — першим заступником командувача Об’єднаних сил.

У грудні 2019 року Валерій Залужний був призначений командувачем Оперативного командування Північ. У грудні 2020 року він закінчив Острозьку академію за спеціальністю Міжнародні відносини.

У липні 2021 року Валерій Залужний був призначений головнокомандувачем Збройних сил України указом президента Володимира Зеленського. Наступного дня Залужний був введений до складу Ради національної безпеки і оборони України.

У травні 2022 року Валерій Залужний увійшов до списку 100 найвпливовіших людей 2022 за версією журналу Time.

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