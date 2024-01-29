Забирать мужчин с улицы не нормально: Зеленский о необходимости нового закона о мобилизации

Президент Владимир Зеленский считает абсолютно ненормальным случаи, когда работники территориальных центров комплектования (ТЦК) силой забирают мужчин с улиц.

Об этом глава государства сказал в интервью каналу ARD.

Он подчеркнул, что мобилизация должна быть справедливой, но стоит помнить и о демобилизации, ведь многие находятся на фронте более двух лет.

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— Многие отвоевали 700 дней на поле боя, я благодарен им. Но благодарности от общества мало. Нужно давать ротации, широкие отпуска, деньгами все не закроешь. Зарплата высокая, но нужна справедливость, — сказал Зеленский.

Он отметил, что ждет от правительства и военных закона о справедливой мобилизации и хотел бы видеть комплексный законопроект.

Относительно поиска мужчин на улицах с применением силы, то президент назвал такие действия очень неправильными.

— Они не должны это делать, поэтому я и попросил сделать законопроект, чтобы такого не было. Есть возможности цифровизации, мы можем решить этот вопрос современно, — резюмировал глава государства.

Законопроект о мобилизации

Проект закона по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы № 10378 Кабмин передал депутатам Верховной Рады 25 декабря 2023 года. Но ряд положений в законопроекте возмутил украинское общество.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что отдельные пункты законопроекта противоречат Конституции Украины.

До 9 января 2024 года в Раде, кроме правительственного, зарегистрировали еще четыре альтернативных документа.

11 января сообщалось, что Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом всех предложений, согласованных с народными депутатами.

Фото: скриншот с видео

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