Забирати чоловіків з вулиці не нормально: Зеленський про потребу нового закону щодо мобілізації

Президент Володимир Зеленський вважає абсолютно ненормальним випадки, коли працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) силоміць забирають чоловіків з вулиць.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю каналу ARD.

Він наголосив, що мобілізація має бути справедливою, але варто пам’ятати й про демобілізацію, адже багато хто перебуває на фронті понад два роки.

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– Багато хто відвоював 700 днів на полі бою, я вдячний їм. Але подяки від суспільства мало. Потрібно давати ротації, широкі відпустки, грошима все не закриєш. Зарплата висока, але потрібна справедливість, – сказав Зеленський.

Він зауважив, що чекає від уряду та військових закону про справедливу мобілізацію і хотів би бачити комплексний законопроєкт.

Щодо пошуку чоловіків на вулицях із застосуванням сили, то президент назвав такі дії дуже неправильними.

– Вони не повинні це робити, тому я і попросив зробити законопроєкт, щоб такого не було. Є можливості цифровізації, ми можемо розв’язати це питання сучасно, – резюмував очільник держави.

Законопроєкт про мобілізацію

Проєкт закону щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби № 10378 Кабмін передав депутатам Верховної Ради 25 грудня 2023 року. Проте цей документ збурив українське суспільство.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що окремі пункти законопроєкту суперечать Конституції України.

До 9 січня 2024 року в Раді, крім урядового, зареєстрували ще чотири альтернативних документи.

11 січня повідомлялося, що Міноборони підготувало нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням усіх пропозицій, погоджених з народними депутатами.

Фото: скриншот із відео

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