Слухи об отставке Залужного: в ISW объяснили, как они играют на руку РФ

Западные и российские средства массовой информации подхватили слухи о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что эта информация может сыграть на руку российской пропаганде.

Министерство обороны Украины опровергло слухи о якобы отставке или увольнении генерала армии Валерия Залужного, написав: Нет, это неправда.

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В ISW подчеркивают, что слухи об увольнении или отставке Залужного в своих целях пытаются использовать россияне: для ряда информационных операций против Украины.

Например, российская пропагандистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что независимо от того, правдивы ли сообщения об отставке Залужного или нет, “хаос… полезен России”.

Заметим, что сам Валерий Залужный накануне опубликовал фото с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой.

Пользователи в соцсетях положительно отреагировали на опубликованный снимок.

Слухи об отставке Залужного

Вечером 29 января в соцсетях начала распространяться информация о том, что президент Владимир Зеленский якобы уволил генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.

Впоследствии пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии СМИ сообщил, что информация не соответствует действительности.

Заметим, что на сайте Офиса президента нет указа об увольнении главнокомандующего ВСУ и сам Зеленский в вечернем обращении ничего об этом не говорил.

Фото: Валерий Залужный

Источник : ISW

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