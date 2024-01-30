Слухи об отставке Залужного: в ISW объяснили, как они играют на руку РФ
Западные и российские средства массовой информации подхватили слухи о якобы увольнении главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) считают, что эта информация может сыграть на руку российской пропаганде.
Министерство обороны Украины опровергло слухи о якобы отставке или увольнении генерала армии Валерия Залужного, написав: Нет, это неправда.
В ISW подчеркивают, что слухи об увольнении или отставке Залужного в своих целях пытаются использовать россияне: для ряда информационных операций против Украины.
Например, российская пропагандистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян подчеркнула, что независимо от того, правдивы ли сообщения об отставке Залужного или нет, “хаос… полезен России”.
Заметим, что сам Валерий Залужный накануне опубликовал фото с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой.
Пользователи в соцсетях положительно отреагировали на опубликованный снимок.
Слухи об отставке Залужного
Вечером 29 января в соцсетях начала распространяться информация о том, что президент Владимир Зеленский якобы уволил генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ.
Впоследствии пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии СМИ сообщил, что информация не соответствует действительности.
Заметим, что на сайте Офиса президента нет указа об увольнении главнокомандующего ВСУ и сам Зеленский в вечернем обращении ничего об этом не говорил.
Фото: Валерий Залужный