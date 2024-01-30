Кто будет ремонтировать тоннель между Демеевской и Лыбедской: известен победитель тендера

Капитальным ремонтом аварийного тоннеля между станциями столичного метро Демеевская и Лыбедская будет заниматься компания Автострада, которая выиграла соответствующий тендер. Это подтверждает информация на сайте Prozorro.

Компания привлекла более 500 специалистов по подземному строительству. Сейчас над проектом восстановления тоннеля работают три группы опытных проектировщиков.

Планируется завершение всех работ осенью 2024 года, поскольку они проводятся круглосуточно и без выходных.

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Движение поездов на участке Демеевская — Лыбедская было прекращено в начале декабря 2023 года из-за подтопления и появления трещин.

Нарушилась геометрия сооружения, появился риск обвала. Поэтому после обследований решили демонтировать аварийный участок тоннеля длиной около 27 м и построить на этом месте новый — монолитный, открытым способом прямоугольного сечения.

В конце года специалисты стабилизировали существующую конструкцию тоннеля изнутри с помощью специальных металлических лесов, чтобы он больше не давал просадки.

А сейчас восстановительные работы ведутся как внутри тоннеля, так и снаружи. После переноса всех инженерных сетей начнется разработка котлована для демонтажа поврежденных конструкций тоннеля.

Выполняется бурение свай, поверх которых будет сделана разгрузочная плита для минимизации нагрузки над тоннелем.

На этой плите будет работать тяжелая техника — буровая установка, которая будет бурить стену в грунте способом буросечных свай, чтобы предотвратить проникновение воды в котлован.

Задействовано более 30 единиц спецтехники Автострады, все работы подрядчик выполняет самостоятельно.

Фото: Autostrada

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