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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Хто ремонтуватиме тунель між Деміївською та Либідською: відомий переможець тендеру

Капремонт тунелю між станціями метро Деміївська – Либідська

Капітальним ремонтом аварійного тунелю між станціями столичного метро Деміївська та Либідська займатиметься компанія Автострада, яка виграла відповідний тендер. Це підтверджує інформація на сайті Prozorro.

Компанія залучила понад 500 фахівців із підземного будівництва. Наразі над проєктом відбудови тунелю працюють три групи досвічених проєктувальників.

Планується завершення усіх робіт восени 2024 року, оскільки вони проводяться цілодобово і без вихідних.

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Ремонт тунелю: на якій стадії та що планується

Рух потягів на ділянці Деміївська – Либідська було припинено на початку грудня 2023 року через підтоплення та появу тріщин.

Порушилася геометрія споруди, з’явився ризик обвалу. Тому після обстежень та досліджень вирішили демонтувати аварійну ділянку тунелю довжиною близько 27 м та побудувати на цьому місці новий – монолітний, відкритим способом прямокутного перерізу.

Наприкінці року фахівці стабілізували існуючу конструкцію тунелю зсередини за допомогою спеціальних металевих риштувань, щоб він більше не давав просадки.

А зараз відновлювальні роботи ведуться як всередині тунелю, так і зовні. Після перенесення всіх інженерних мереж розпочнеться розробка котловану для демонтажу пошкоджених конструкцій тунелю.

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Виконується буріння паль, поверх яких буде зроблена розвантажувальна плита для мінімізації навантаження над тунелем.

На цій плиті працюватиме важка техніка – бурова установка, яка буритиме стіну в ґрунті способом буросічних паль, щоб запобігти проникненню води у котлован.

Задіяно понад 30 одиниць спецтехніки Автостради, всі роботи підрядник виконує самостійно.

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Фото: Autostrada

Київ, Київський метрополітен, Метро, Ремонт, тендер
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