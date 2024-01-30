Минус 960 оккупантов и самолет: Генштаб сообщил потери РФ за сутки

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины на поле боя ликвидировали по меньшей мере 960 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Также Силы обороны уничтожили 73 единицы тяжелой техники.

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Потери РФ в войне на 30 января 2024 года:

личного состава — около 384 140 (+960) человек,

танков — 6300 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 11725 (+29) ед,

артиллерийских систем — 9144 (+31) ед,

РСЗО — 972 ед,

средств ПВО — 663 (+3) ед,

самолетов — 332 (+1) ед,

вертолетов — 324 ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 7084 (+35) ед,

крылатых ракет — 1846 ед,

кораблей/катеров — 23 ед,

подводных лодок — 1 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 12191 (+42) ед,

специальной техники — 1448 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 36 ОБрМП/Генштаб

Источник : Генштаб ВСУ

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