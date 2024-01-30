Марта Бондаренко, редактор ленты
Минус 960 оккупантов и самолет: Генштаб сообщил потери РФ за сутки
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины на поле боя ликвидировали по меньшей мере 960 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Также Силы обороны уничтожили 73 единицы тяжелой техники.
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Потери РФ в войне на 30 января 2024 года:
- личного состава — около 384 140 (+960) человек,
- танков — 6300 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 11725 (+29) ед,
- артиллерийских систем — 9144 (+31) ед,
- РСЗО — 972 ед,
- средств ПВО — 663 (+3) ед,
- самолетов — 332 (+1) ед,
- вертолетов — 324 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 7084 (+35) ед,
- крылатых ракет — 1846 ед,
- кораблей/катеров — 23 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12191 (+42) ед,
- специальной техники — 1448 (+5) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 706-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: 36 ОБрМП/Генштаб
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Источник: Генштаб ВСУ
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