Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Мінус 960 окупантів та літак: Генштаб повідомив втрати РФ за добу
Минулої доби Збройні сили України на полі бою ліквідували щонайменше 960 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Також Сили оборони знищили 73 одиниці важкої техніки.
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Втрати РФ у війні на 30 січня 2024:
- особового складу ‒ близько 384 140 (+960) осіб,
- танків ‒ 6300 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11725 (+29) од,
- артилерійських систем – 9144 (+31) од,
- РСЗВ – 972 од,
- засобів ППО ‒ 663 (+3) од,
- літаків – 332 (+1) од,
- гелікоптерів – 324 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35) од,
- крилатих ракет ‒ 1846 од,
- кораблів /катерів ‒ 23 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42) од,
- спеціальної техніки ‒ 1448 (+5) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: 36 ОБрМП/Генштаб
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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