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Україна
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Мінус 960 окупантів та літак: Генштаб повідомив втрати РФ за добу

Мінус 960 окупантів та літак: Генштаб повідомив втрати РФ за добу

Минулої доби Збройні сили України на полі бою ліквідували щонайменше 960 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Також Сили оборони знищили 73 одиниці важкої техніки.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 30 січня 2024:

  • особового складу ‒ близько 384 140 (+960) осіб,
  • танків ‒ 6300 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11725 (+29) од,
  • артилерійських систем – 9144 (+31) од,
  • РСЗВ – 972 од,
  • засобів ППО ‒ 663 (+3) од,
  • літаків – 332 (+1) од,
  • гелікоптерів – 324 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35) од,
  • крилатих ракет ‒ 1846 од,
  • кораблів /катерів ‒ 23 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1448 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 36 ОБрМП/Генштаб

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Армія Росії, Війна в Україні, Російська агресія
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