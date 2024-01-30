Мінус 960 окупантів та літак: Генштаб повідомив втрати РФ за добу

Минулої доби Збройні сили України на полі бою ліквідували щонайменше 960 російських військових.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Також Сили оборони знищили 73 одиниці важкої техніки.

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Втрати РФ у війні на 30 січня 2024:

особового складу ‒ близько 384 140 (+960) осіб,

танків ‒ 6300 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11725 (+29) од,

артилерійських систем – 9144 (+31) од,

РСЗВ – 972 од,

засобів ППО ‒ 663 (+3) од,

літаків – 332 (+1) од,

гелікоптерів – 324 од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7084 (+35) од,

крилатих ракет ‒ 1846 од,

кораблів /катерів ‒ 23 од,

підводних човнів – 1 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12191 (+42) од,

спеціальної техніки ‒ 1448 (+5) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 706-ту добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 36 ОБрМП/Генштаб

Джерело : Генштаб ЗСУ

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