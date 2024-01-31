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1090 оккупантов, 51 артсистема и 32 ББМ: потери РФ за сутки
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 385 230 своих военных, из них 1090 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери РФ с 24.02.22 по 31.01.24
- личного состава — около 385230 (+1090) человек,
- танков — 6310 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 11757 (+32) ед,
- артиллерийских систем — 9195 (+51) ед,
- РСЗО — 974 (+2) ед,
- средств ПВО — 663 (+0) ед,
- самолетов — 332 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 7100 (+16),
- крылатых ракет — 1846 (+0),
- кораблей/катеров — 23 (+0) ед,
- подводных лодок — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 12231 (+40) ед,
- специальной техники — 1452 (+4).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 707-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
Фото: 66 омбр им. М. Храброго
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Источник: Генштаб ВСУ
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