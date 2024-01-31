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Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

1090 оккупантов, 51 артсистема и 32 ББМ: потери РФ за сутки

1090 оккупантов, 51 артсистема и 32 ББМ: потери РФ за сутки

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 385 230 своих военных, из них 1090 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери РФ с 24.02.22 по 31.01.24

  • личного состава — около 385230 (+1090) человек,
  • танков — 6310 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин — 11757 (+32) ед,
  • артиллерийских систем — 9195 (+51) ед,
  • РСЗО — 974 (+2) ед,
  • средств ПВО — 663 (+0) ед,
  • самолетов — 332 (+0) ед,
  • вертолетов — 324 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 7100 (+16),
  • крылатых ракет — 1846 (+0),
  • кораблей/катеров — 23 (+0) ед,
  • подводных лодок — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 12231 (+40) ед,
  • специальной техники — 1452 (+4).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 707-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Фото: 66 омбр им. М. Храброго

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, ВСУ
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