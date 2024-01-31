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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

1090 окупантів, 51 артсистема та 32 ББМ: втрати РФ за добу

1090 окупантів, 51 артсистема та 32 ББМ: втрати РФ за добу

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 385 230 своїх військових, з них 1090 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ з 24.02.22 по 31.01.24

  • особового складу ‒ близько 385230 (+1090) осіб,
  • танків ‒ 6310 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32) од,
  • артилерійських систем – 9195 (+51) од,
  • РСЗВ – 974 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),
  • крилатих ракет ‒ 1846 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40) од,
  • спеціальної техніки ‒ 1452 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 707-му добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 66 омбр ім. М. Хороброго

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, ЗСУ
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