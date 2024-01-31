Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
1090 окупантів, 51 артсистема та 32 ББМ: втрати РФ за добу
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 385 230 своїх військових, з них 1090 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати РФ з 24.02.22 по 31.01.24
- особового складу ‒ близько 385230 (+1090) осіб,
- танків ‒ 6310 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32) од,
- артилерійських систем – 9195 (+51) од,
- РСЗВ – 974 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 663 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),
- крилатих ракет ‒ 1846 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40) од,
- спеціальної техніки ‒ 1452 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 707-му добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: 66 омбр ім. М. Хороброго
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Джерело: Генштаб ЗСУ
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