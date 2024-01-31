1090 окупантів, 51 артсистема та 32 ББМ: втрати РФ за добу

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 385 230 своїх військових, з них 1090 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати РФ з 24.02.22 по 31.01.24

особового складу ‒ близько 385230 (+1090) осіб,

танків ‒ 6310 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11757 (+32) од,

артилерійських систем – 9195 (+51) од,

РСЗВ – 974 (+2) од,

засобів ППО ‒ 663 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),

крилатих ракет ‒ 1846 (+0),

кораблів /катерів ‒ 23 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40) од,

спеціальної техніки ‒ 1452 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 707-му добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: 66 омбр ім. М. Хороброго

Джерело : Генштаб ЗСУ

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.