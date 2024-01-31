На войне технологии бессильны без хорошо подготовленной пехоты — командир бригады Азов НГУ

Лучшее оружие Украины в войне с Россией — это прежде всего хорошо мотивированная и подготовленная пехота, вооруженная новейшими надежными технологиями.

Об этом заявил командир 12 бригады специального назначения Азов Нацгвардии Украины Денис Прокопенко в видеовыступлении на военной конференции EstMil.tech 2024, которая состоялась 25 января в Таллине (Эстония), объясняя основные аспекты современной полномасштабной войны с РФ.

Почему технологии не работают без пехоты

— Как офицер, который воюет на фронте против РФ с 2014 года, хочу подчеркнуть, что за почти 10 лет войны произошел колоссальный технологический прогресс в сфере автоматизированных систем управления боем и робототехники, которые значительно повысили уровень ситуационной осведомленности командира и сделали войска более эффективными, — сказал он.

Однако на практике, по его словам, мысль о том, что искусственный интеллект полностью заменит солдат на поле боя в ближайшем будущем, оказалась ошибочной, поскольку решать проблемы на передовой надо здесь и сейчас.

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— Когда мы имеем дело с достаточно сильным противником, концепция сетецентрической войны без хорошо подготовленной и дисциплинированной пехоты является ошибочной. Ведь с началом полномасштабного вторжения открылся широкий фронт протяженностью в сотни километров, который удерживает пехота. И в случае ее плохой подготовки все технологии, в которые мы твердо верим, будут нивелированы, — объяснил Прокопенко.

Как отметил командир Азова, если противник имеет хорошо развитую систему ПВО и мощную РЭБ, большинство новейших технологий не работают, эффективность любой системы должна быть проверена в реальных боевых условиях с дееспособным противником.

— Поэтому мы сделали для себя вывод, который стал основой нашей нынешней концепции подготовки в 12 бригаде Азов. Лучшее оружие — это мотивированный, хорошо подготовленный, дисциплинированный солдат, а его лучший помощник — новейшая надежная техника, — добавил военный.

Он подчеркнул, что именно применение такой практики во время обороны Мариуполя вместе с успешной децентрализацией управления между пехотными подразделениями не уменьшило возможности бригады даже во время полной потери связи, что случалось неоднократно.

— Я считаю, что будущее за единой системой, которая включает в себя всестороннее развитие не только вооружения и технологий, но и нашего самого ценного ресурса — пехоты, — подытожил командир бригады Азов.

Фото: Азов

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