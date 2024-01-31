На війні технології безсилі без добре підготовленої піхоти – командир бригади Азов НГУ

Найкраща зброя України у війні з Росією – це передусім добре мотивована і підготовлена піхота, озброєна новітніми надійними технологіями.

Про це заявив командир 12 бригади спеціального призначення Азов Нацгвардії України Денис Прокопенко у відеовиступі на військовій конференції EstMil.tech 2024, яка відбулася 25 січня у Талліні (Естонія), пояснюючи основні аспекти сучасної повномасштабної війни з РФ.

Чому технології не працюють без піхоти

– Як офіцер, який воює на фронті проти РФ з 2014 року, хочу наголосили, що за майже 10 років війни відбувся колосальний технологічний прогрес у сфері автоматизованих систем керування боєм та робототехніки, які значно підвищили рівень ситуаційної обізнаності командира та зробили війська більш ефективними, – сказав він.

Проте на практиці, за його словами, думка про те, що штучний інтелект повністю замінить солдатів на полі бою у найближчому майбутньому, виявилася хибною, оскільки вирішувати проблеми на передовій треба тут і зараз.

Зараз дивляться

– Коли ми маємо справу з досить сильним противником, концепція мережецентричної війни без добре підготовленої та дисциплінованої піхоти є хибною. Адже із початком повномасштабного вторгнення відкрився широкий фронт протяжністю в сотні кілометрів, який втримує піхота. І у разі її поганої підготовки всі технології, в які ми твердо віримо, будуть нівельовані, – пояснив Прокопенко.

Як зауважив командир Азову, якщо противник має добре розвинену систему ППО та потужну РЕБ, більшість новітніх технологій не працюють, ефективність будь-якої системи має бути перевірена в реальних бойових умовах зі спроможним противником.

– Тому ми зробили для себе висновок, який став основою нашої нинішньої концепції підготовки в 12 бригаді Азов. Найкраща зброя – це мотивований, добре підготовлений, дисциплінований солдат, а його найкращий помічник – новітня надійна техніка, – додав військовий.

Він наголосив, що саме застосування такої практики під час оборони Маріуполя разом з успішною децентралізацією управління між піхотними підрозділами не зменшила можливості бригади навіть під час повної втрати зв’язку, що траплялося неодноразово.

– Я вважаю, що майбутнє за єдиною системою, яка містить всебічний розвиток не тільки озброєння і технологій, а й нашого найціннішого ресурсу – піхоти, – підсумував командир бригади Азов.

Фото: Азов

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