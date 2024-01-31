Ракеты к IRIS-T и боеприпасы: Украина получила пакет помощи от Германии
Очередную партию военной помощи Германия отправила Украине. В пакет вошли бронированная техника, боеприпасы, в частности ракеты и прочее.
Соответствующий список обнародован на сайте федерального правительства страны.
Пакет помощи от Германии: что в него вошло
Новая поставка включает 24 бронетранспортера, четыре автомобиля многоцелевого назначения на гусеничном ходу Bandvagn 206 (BV206), один мостоукладчик BIBER с запчастями. Последние уже используются, их сейчас Украина имеет 14 единиц.
Также в перечень военной помощи вошли:
- три танка для разминирования WISENT 1;
- 14 спецустройств на танки для разминирования;
- ракеты для системы ПВО IRIS-T;
- более 1 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
- система против морских мин;
- система видеонаблюдения Satcom;
- четыре автомобиля для пограничной службы;
- 450 цепей противоскольжения (на автомобили).
Кроме того, Украина получила 94 тыс. индивидуальных пайков питания, и не только.
К слову, на специальном саммите Европейского Союза, который запланирован на 1 февраля, правительство Германии планирует обсудить военную помощь Украине на 2024 год и в более долгосрочной перспективе.