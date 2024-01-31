Ракеты к IRIS-T и боеприпасы: Украина получила пакет помощи от Германии

Очередную партию военной помощи Германия отправила Украине. В пакет вошли бронированная техника, боеприпасы, в частности ракеты и прочее.

Соответствующий список обнародован на сайте федерального правительства страны.

Пакет помощи от Германии: что в него вошло

Новая поставка включает 24 бронетранспортера, четыре автомобиля многоцелевого назначения на гусеничном ходу Bandvagn 206 (BV206), один мостоукладчик BIBER с запчастями. Последние уже используются, их сейчас Украина имеет 14 единиц.

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Также в перечень военной помощи вошли:

три танка для разминирования WISENT 1;

14 спецустройств на танки для разминирования;

ракеты для системы ПВО IRIS-T;

более 1 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;

система против морских мин;

система видеонаблюдения Satcom;

четыре автомобиля для пограничной службы;

450 цепей противоскольжения (на автомобили).

Кроме того, Украина получила 94 тыс. индивидуальных пайков питания, и не только.

К слову, на специальном саммите Европейского Союза, который запланирован на 1 февраля, правительство Германии планирует обсудить военную помощь Украине на 2024 год и в более долгосрочной перспективе.

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