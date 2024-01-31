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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Ракеты к IRIS-T и боеприпасы: Украина получила пакет помощи от Германии

ППО Iris-T
Фото: Getty Images

Очередную партию военной помощи Германия отправила Украине. В пакет вошли бронированная техника, боеприпасы, в частности ракеты и прочее.

Соответствующий список обнародован на сайте федерального правительства страны.

Пакет помощи от Германии: что в него вошло

Новая поставка включает 24 бронетранспортера, четыре автомобиля многоцелевого назначения на гусеничном ходу Bandvagn 206 (BV206), один мостоукладчик BIBER с запчастями. Последние уже используются, их сейчас Украина имеет 14 единиц.

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Также в перечень военной помощи вошли:

  • три танка для разминирования WISENT 1;
  • 14 спецустройств на танки для разминирования;
  • ракеты для системы ПВО IRIS-T;
  • более 1 тыс. артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
  • система против морских мин;
  • система видеонаблюдения Satcom;
  • четыре автомобиля для пограничной службы;
  • 450 цепей противоскольжения (на автомобили).

Кроме того, Украина получила 94 тыс. индивидуальных пайков питания, и не только.

К слову, на специальном саммите Европейского Союза, который запланирован на 1 февраля, правительство Германии планирует обсудить военную помощь Украине на 2024 год и в более долгосрочной перспективе.

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Война в Украине, Німеччина
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