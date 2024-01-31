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Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Ракети до IRIS-T та боєприпаси: Україна отримала пакет допомоги від Німеччини

ППО Iris-T
Фото: Getty Images

Чергову партію військової допомоги Німеччина відправила Україні. До пакету увійшли броньована техніка, боєприпаси, зокрема ракети тощо.

Відповідний список оприлюднено на сайті федерального уряду країни.

Пакет допомоги від Німеччини: що в нього увійшло

Нова поставка включає 24 бронетранспортери, чотири автомобілі багатоцільового призначення на гусеничному ходу Bandvagn 206 (BV206), один мостоукладальник BIBER із запчастинами. Останні вже використовуються, їх наразі Україна має 14 одиниць.

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Також до переліку війсьвої допомоги увійшли:

  • три танки для розмінування WISENT 1;
  • 14 спецпристроїв на танки для розмінування;
  • ракети для системи ППО IRIS-T;
  • понад 1 тис. артилерійських боєприпасів калібру 155 мм;
  • система проти морських мін;
  • система відеоспостереження Satcom;
  • чотири автомобілі для прикордонної служби;
  • 450 ланцюгів протиковзання (на автомобілі).

Крім того, Україна отримала 94 тис. індивідуальних пайків харчування, і не лише це.

До речі, на спеціальному саміті Європейського Союзу, який запланований на 1 лютого, уряд Німеччини планує обговорити військову допомогу Україні на 2024 рік і в більш довготривалій перспективі.

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Війна в Україні, Німеччина
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