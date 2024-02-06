В Украине планируют разработать новый механизм бронирования работников — Зеленский

В Украине планируют разработать новый и справедливый механизм бронирования работников предприятий, которые подлежат военному призыву.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время областного заседания Конгресса местных и региональных властей в рамках рабочей поездки в Черкасскую область.

Бронь от мобилизации

По словам президента, необходимо провести открытый диалог между государством и предпринимателями по вопросу нового механизма бронирования работников компаний, которые подлежат военному призыву.

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— Мы поддерживаем воинов, но без людей, которые работают, не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы должны не забывать: мы не можем оставить парней на передовой без ротации. Это очень важно — приоритет, — объяснил глава государства.

Воевать или работать на государство

По словам верховного главнокомандующего, по этим причинам в Украине придерживаются определенной формулы: или воевать, или работать на государство. Президент объяснил, что важно найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

— Я попросил экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, который полностью работает “в белую”. Честного украинского бизнеса, чтобы к таким людям на время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей, — подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время президент утверждает, что такая защита от государства должна касаться не только руководителей и владельцев компаний, но и их работников.

Источник : Офис президента

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