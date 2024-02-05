Призыв студентов и блокирование счетов: юрист объяснил ограничения в законопроекте о мобилизации

30 января Кабинет министров передал в парламент обновленный законопроект о прохождении военной службы, мобилизации и воинского учета № 10449. В кулуарах Рады говорят, что документ в первом чтении могут принять уже на этой неделе, несмотря на немалое количество дискуссионных моментов.

Факты ICTV расспросили у юриста горячей линии Ассоциации юристов Украины по вопросам, связанным с военной агрессией, ее последствиями и военным положением, Владислава Зайцева об основных положениях законопроекта о мобилизации.

— Какие ограничения в правительственном законопроекте о мобилизации предлагаются по уклонистам? Кто такой уклонист в юридической плоскости?

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— В украинском законодательстве нет такого понятия, как уклонист, это слово больше для разговорного употребления, для общего восприятия. Но если этот термин перенести в юридическую плоскость, то здесь все будет зависеть от того, в предмете какого закона мы говорим о таком человеке.

Если рассматривать в рамках нового правительственного законопроекта о мобилизации, в частности относительно мобилизационной подготовки, то такими лицами являются те, кто не выполняет установленные законом обязанности.

По закону уклонистов можно привлечь к уголовной и административной ответственности.

Уголовная ответственность для уклонистов

В украинском законодательстве есть статья 336 Уголовного кодекса, которая предусматривает, что за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации наступает уголовная ответственность. То есть с юридической точки уклонисты — это лица, совершающие определенные противоправные действия, которые по Уголовному кодексу считаются нарушением и влекут за собой ответственность.

Наиболее типичный случай — когда человек проходит военно-врачебную комиссию, его признают годным к военной службе и сразу после этого человек где-то исчезает. Затем не появляется по мобилизационному распоряжению. Здесь мы видим уклонение от призыва на военную службу. Поэтому есть все основания возбуждать уголовное производство.

Административная ответственность для уклонистов

Если говорить об административной ответственности для уклонистов, то она наступает в случаях, когда лицо не прибывает в определенное в повестке время в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

То есть человек получает повестку, расписывается и в определенное время просто не приходит в ТЦК. За это наступает административная ответственность, которая определена статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях и влечет за собой наложение штрафа от 1 700 грн до 3 400 грн.

— Какие ограничения для уклонистов в новом законопроекте о мобилизации?

— В целом новый законопроект о мобилизации продолжает суть предыдущего, который не рассмотрели в Верховной Раде. В новом документе предусмотрены определенные ограничения для лиц, которые не выполняют установленные обязанности во время мобилизации.

Закон предусматривает три основных ограничения:

временное ограничение в праве выезда за границу;

временное ограничение в праве управлять транспортными средствами;

наложение ареста на финансовые счета в банках, электронных кошельках и тому подобное.

Какие обязанности лицо должно выполнять во время мобилизации:

военнообязанный, приписанный к определенной воинской части, во время мобилизации в случае получения повестки или мобилизационного распоряжения должен прибыть в определенное время и место на сборы в ТЦК;

военнообязанный, не приписанный к воинской части, по новым нормам, в течение 60 дней со дня начала мобилизации должен самостоятельно явиться в ЦПАУ, ТЦК или же в электронном кабинете уточнить свои учетные данные;

военнообязанный, не приписанный к воинской части, в случае получения повестки также обязан явиться в ТЦК.

Если по определенным причинам человек не выполняет эти обязанности, то могут применяться ограничения.

В старом законопроекте о мобилизации решения о применении ограничений принимались непосредственно в ТЦК. В новом же законопроекте о мобилизации внесли изменения и отметили, что такие санкции могут применяться только судом.

— Каков порядок привлечения к ответственности?

— Итак, имеем факт нарушения воинской обязанности. Работники ТЦК прежде всего должны направить человеку письмо с требованием в определенный срок все же явиться. Если лицо этого не делает или почта вернула требование обратно в ТЦК (человек его не получил или не проживает по такому адресу), тогда работники Национальной полиции не имеют возможности задержать человека и доставить в ТЦК.

В таком случае ТЦК обращается в суд с представлением, в котором просит применить то или иное ограничение к уклонисту. Суд проверяет основания и выносит свое решение, которое, кстати, подлежит немедленному исполнению. Даже если человек подает апелляцию, это все равно не остановит исполнение решения суда.

После суда решение передают в Государственную исполнительную службу, где соответствующий исполнитель принимает его и осуществляет принудительное исполнение. Если говорить о наложении ареста на счета, то госисполнитель выносит соответствующее постановление и рассылает его в банковские учреждения, которые и должны осуществить блокировку.

Если человек имеет счета за рубежом

— Государственный исполнитель после получения решения суда по соответствующим базам будет проверять, имеет ли определенное лицо счета за рубежом. Хотя не думаю, что у государственных исполнителей есть доступ к реестрам международных финансовых учреждений.

По моему мнению, пока рано об этом говорить, ведь законопроект о мобилизации только рассматривают. А понятно будет, когда пойдут определенные судебные процессы.

Как разблокировать счета

— Если военнообязанный все же явился в ТЦК, то работники территориального центра выдают ему справку, где указано, что свою обязанность человек выполнил. Такая справка направляется в Государственную исполнительную службу, и на этом основании исполнитель обязан закрыть предыдущее производство. А следствием окончания является, например, разблокирование банковских счетов.

Ограничение пользования транспортными средствами

— Что касается ограничения на право пользования транспортными средствами, то это касается только права на управление. Никаких имущественных ограничений не будет — то есть машину не будут арестовывать.

Если же человека поймают за рулем, тогда наступает отдельная ответственность.

— Когда может заработать электронный кабинет призывника?

— Как старым, так и новым законопроектом о мобилизации предусматривается общая обязанность для всех призывников, военнослужащих, резервистов зарегистрировать личный электронный кабинет. Каких-то конкретных сроков, когда же он заработает, документ пока не содержит. Возможно, это уточнят в будущем.

Однако здесь надо проанализировать закон № 10062 (о порядке обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета), который Верховная Рада приняла 16 января 2024 года. Этим законом внесли изменения для усовершенствования электронного учета военнообязанных. И именно этим законом предусматривается создание электронного кабинета призывника и военнообязанного.

В документе № 10062 от 16 января также нет деталей, когда же заработают электронные кабинеты. Однако функционал этого кабинета будет определяться соответствующим порядком, который утвердит Кабинет министров. Пока что этой дополнительной нормативно-правовой базы нет.

Кроме того, в эфире Єдиних новин заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко сообщила, что после того, как закон от 16 января вступит в силу, правительство начнет работать над запуском электронного кабинета призывника. И она подчеркнула, что это может произойти во втором квартале 2024 года. Понятно, что здесь нужно подготовить программную базу.

— Какие категории граждан будут мобилизовать дополнительно?

— В новом правительственном законопроекте сама мобилизация не меняется. То есть как началась мобилизация 24 февраля 2022 года, так она и продолжается.

По новым правилам будут призывать в армию с 25 лет, раньше было с 27 лет. Верхний предельный возраст для мобилизованного без изменений — это 60 лет. То есть все мужчины от 25 до 60 лет, если не имеют права на отсрочку от призыва, могут попасть в армию.

Были определенные обсуждения, можно ли мобилизовать лиц, которые были осуждены, отбывают наказание или освобождены от его отбывания. Новый законопроект предусматривает, что лиц, освобожденных от отбывания наказания с испытанием, кроме осужденных за преступления против государственности или национальной безопасности, по их согласию могут призвать. То есть в новом документе такое условие предусмотрели.

Если во время голосования народные депутаты поддерживают этот пункт, то это будет новая категория граждан, которые по своему желанию смогут призываться на военную службу.

— Кто освобождается от мобилизации?

— Правительственным законопроектом о мобилизации определенным образом уточняются положения относительно отсрочки от призыва и вводятся новые категории граждан, которые будут ее иметь.

В предыдущем проекте закона говорилось, что отсрочку будут иметь лица с инвалидностью только I и II группы, III группа туда не входила. В этом документе определенным образом ставится точка по этому вопросу — то есть все лица с инвалидностью могут иметь отсрочку. Здесь никаких изменений не будет.

Проектом также уточняется норма в отношении мужчин, на иждивении которых есть три и более ребенка. Но это будет работать только для тех мужчин, которые не будут иметь долгов по уплате алиментов более чем за три месяца.

Например, у военнообязанного от двух разных браков есть три ребенка. Но на кого-то из детей он не платит алименты, и долг превысил сумму за три месяца. Несмотря на то, что такой человек является отцом троих детей, отсрочку от мобилизации он иметь не будет.

Чтобы воспользоваться этой нормой, лицо должно взять справку из Государственной исполнительной службы об отсутствии задолженности. При ее предоставлении, а также других документов на детей, он получит отсрочку.

Уход за родственниками с инвалидностью

Из законопроекта о мобилизации убирается норма в отношении тех лиц, которые имеют мужа или жену с инвалидностью или же родителей с инвалидностью I или II группы.

Такое положение исчезает и трансформируется в новое, которое будет зависеть от того, какую группу инвалидности, I или II, имеет лицо, уход за которым необходим.

Если говорить о лице с инвалидностью I группы, то отсрочку от призыва будут иметь члены семьи первой или второй степени родства. То есть на этом этапе появляется такое понятие, как степень родства. Степени родства определены в Налоговом кодексе Украины.

Если говорить о первой степени родства, то это: родители, муж или жена, родные или усыновленные дети. Если говорить о второй степени родства, то это: братья, сестры, дедушки и бабушки с обеих сторон, а также внуки.

Например, у военнообязанного есть отец с I группой инвалидности. По новой норме в законопроекте, если этот военнообязанный будет ухаживать за своим отцом, то он будет иметь право на отсрочку.

Стоит заметить, что за лицами с I группой инвалидности могут ухаживать лица второй степени родства, если нет родственников первой степени родства.

Также в законопроекте о мобилизации появляется категория людей, которые освобождаются от нее — это судьи общей юрисдикции, судьи Конституционного суда, члены Высшего совета правосудия и тому подобное. То есть добавляется определенное звено судейской системы.

— Кто из военных может быть освобожден от службы?

— К лицам, которые не будут подлежать мобилизации, добавляются две категории военнослужащих. Если забежать вперед, то этим законопроектом о мобилизации также предусматриваются изменения относительно оснований увольнения с военной службы.

Так что от военной службы могут быть освобождены те военные, которые во время действия военного положения более 36 месяцев подряд проходили службу и у них заканчивается ее срок. Их не могут мобилизовать в течение двух лет со дня увольнения. То есть законом предоставляется время для человека, чтобы восстановиться.

Ко второй категории относятся те военнослужащие, которые были освобождены из плена. Таких людей ни при каких условиях нельзя будет призвать в армию, кроме как по личному согласию.

Лица со статусом ограниченно годные

Законопроектом о мобилизации вообще предлагается исключить такое понятие, как ограниченно годный к военной службе. То есть в результате останется две категории — годный или непригодный.

Это означает, что все лица, которые сегодня имеют статус ограниченно годный, должны будут пройти военно-врачебную комиссию, по результатам которой их признают либо годными, либо непригодными к военной службе.

— Что меняется для студентов? Какая для них предусмотрена отсрочка? Что со студентами, которые получают второе или третье высшее образование?

— Правительственный законопроект оставляет такое основание для освобождения от прохождения службы, как обучение после школы в учебных заведениях. Однако здесь есть главное условие — отсрочка будет только в том случае, если студент получает уровень образования, выше предыдущего.

Если не принимать во внимание обучение в школе, то в Украине имеем следующую градацию уровней образования: общее, профессиональное, профессиональное предвысшее и три уровня высшего образования (бакалавр, магистр и образовательно-научный).

Например, если лицо учится в высшем учебном заведении и имеет уровень бакалавра, то оно может поступить в магистратуру, а дальше в аспирантуру, и на эти периоды студент будет иметь отсрочку от мобилизации. То есть здесь прослеживается четкая последовательность получения определенных уровней образования.

Все остальные студенты, которые сейчас получают второе или третье высшее образование, такой отсрочки не будут иметь. Например, если человек имеет диплом магистра и снова поступает в вуз на бакалавриат или в магистратуру, то от призыва не освобождается.

Аспиранты будут иметь право на отсрочку только в том случае, если будут учиться на бюджете. Если же аспирант поступает в университет на платной основе, то есть на контракт, то отсрочку от призыва по новому законопроекту о мобилизации он не будет иметь. Довольно странное нововведение и не известно, в связи с чем так решили сделать.

Еще интересный момент: по новому закону, студенты, которые получают второе или третье высшее образование будут иметь отсрочку только до завершения текущего учебного года, несмотря на то, что им, возможно, надо еще год или два доучиться.

Допустим, закон о мобилизации вступает в силу в марте этого года, то все студенты, которые сейчас получают второе или третье высшее образование, будут иметь отсрочку до окончания учебного года-2024. Обычно это май или июнь.

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