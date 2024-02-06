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Україна
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

В Україні планують розробити новий механізм бронювання працівників – Зеленський

В Україні планують розробити новий механізм бронювання працівників – Зеленський
Фото: Факти ICTV

В Україні планують розробити новий і справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час обласного засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в рамках робочої поїздки до Черкаської області.

Бронь від мобілізації

За словами президента, необхідно провести відкритий діалог між державою та підприємцями у питання нового механізму бронювання працівників компаній, які підлягають військовому призову.

Зараз дивляться

– Ми підтримуємо воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але водночас ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це дуже важливо – пріоритет, – пояснив глава держави.

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Воювати чи працювати на державу

За словами верховного головнокомандувача, через ці причини в Україні дотримуються певної формули: або воювати, або працювати на державу. Президент пояснив, що важливо знайти формат підтримки бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.

– Я попросив економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює “в білу”. Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців, – наголосив Володимир Зеленський.

Водночас президент стверджує, що такий захист від держави має стосуватися не лише керівників та власників компаній, а й їхніх працівників.

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Джерело: Офіс президента
бізнес в Україні, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Економіка України, Мобілізація, Розвиток бізнесу, ФОП
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