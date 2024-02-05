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С временно оккупированной Херсонщины удалось вернуть еще двух детей

Діти-акція
Фото: Pexels

На подконтрольную Украине территорию вернули еще двоих детей: девочек 15 и 16 лет.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Указано, что семьи детей сотрудничали с проектом Save Ukraine, благодаря чему смогли выехать с временно оккупированной части Херсонщины.

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— Сейчас и дети, и взрослые в безопасности, им оказывают необходимую помощь, — добавил Прокудин.

Ранее уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказала, что по состоянию на 24 января 2024 года Украина вернула 388 детей, которых депортировали в Россию.

По ее словам, у РФ может быть как минимум шесть сценариев незаконного перемещения украинских детей.

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Война в Украине, Херсонская область
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