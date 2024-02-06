Укр Рус Eng
Укр Рус Eng
Популярные
Конфликт в Днепре: полицейские отказываются идти в штурмовую бригаду, в Нацполиции отреагировали
В Нацполиции рассказали, в каких областях больше всего уклонистов
Срочно
Обстрел Золочева 6 февраля: погиб двухмесячный младенец, его мать – в больнице
Мы рекомендуем
Электронный кабинет призывника: юрист рассказала, когда и как они могут заработать
Alyona Alyona & Jerry Heil едут на Евровидение-2024 от Украины
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

В Авдеевку попадают единичные ДРГ: Барабаш объяснил перестрелки на улицах

Місто Авдіївка
Фото: УНИАН

Перестрелки в Авдеевке происходят из-за попадания в город одиночных российских ДРГ.

Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона Єдині новини.

— Как таковых уличных боев в городе нет. Есть единичные ДРГ, которые пытаются пройти по улицам в город, но, конечно, парни это отрабатывают. Самое главное, что линия обороны держится, несмотря на очень сложные условия, потому что враг большими силами давит, — объяснил он.

По его словам, во время ликвидации диверсионных групп у жителей города действительно может сложиться впечатление, что это уличные бои.

Сейчас смотрят

— Но это единичные ДРГ, речь не идет о каком-то большом количестве сил противника, которые зашли и заняли какие-то позиции в городе, — отметил Барабаш.

Ситуация в Авдеевке 6 февраля

Он говорит, что ситуация в городе очень сложная и напряженная.

— Если несколько недель мы говорили, что сложная, но контролируемая, то сейчас очень сложная, местами даже критическая. Конечно, это не значит, что все пропало и совсем плохо. Но враг очень большие силы бросает на наш город, — сказал глава Авдеевской МВА.

Барабаш отметил, что об этом свидетельствуют и сводки Генштаба по количеству боестолкновений и бомбовых ударов, однако в городе до сих пор остается 945 жителей, и люди не очень охотно выезжают.

Читайте также
Вблизи Авдеевки есть продвижение ВСУ, продолжаются позиционные бои — ISW
Війна в Україні

Полномасштабная война в Украине длится уже 713-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Авдеевка, Армия России, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Силы беспилотных систем: Мусиенко объяснил, как это поможет ВСУ на поле боя
В Авдеевку попадают единичные ДРГ: Барабаш объяснил перестрелки на улицах
Мобилизация аспирантов и студентов 2024: изменения нового законопроекта 10449
студент
Лубинец сделал заявление по законопроекту о мобилизации №10449 после срочного совещания с Умеровым
В Авдеевку попадают единичные ДРГ: Барабаш объяснил перестрелки на улицах
Leopard, ПВО Skynex и снаряды: что передаст Rheinmetall в течение двух лет ВСУ
ЗСУ, танк Leopard 1, навчання
Карта воздушных тревог Украины онлайн: где есть угроза ракетного удара
карта повітряних тривог онлайн

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь