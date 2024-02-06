В Авдеевку попадают единичные ДРГ: Барабаш объяснил перестрелки на улицах

Перестрелки в Авдеевке происходят из-за попадания в город одиночных российских ДРГ.

Об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона Єдині новини.

— Как таковых уличных боев в городе нет. Есть единичные ДРГ, которые пытаются пройти по улицам в город, но, конечно, парни это отрабатывают. Самое главное, что линия обороны держится, несмотря на очень сложные условия, потому что враг большими силами давит, — объяснил он.

По его словам, во время ликвидации диверсионных групп у жителей города действительно может сложиться впечатление, что это уличные бои.

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— Но это единичные ДРГ, речь не идет о каком-то большом количестве сил противника, которые зашли и заняли какие-то позиции в городе, — отметил Барабаш.

Ситуация в Авдеевке 6 февраля

Он говорит, что ситуация в городе очень сложная и напряженная.

— Если несколько недель мы говорили, что сложная, но контролируемая, то сейчас очень сложная, местами даже критическая. Конечно, это не значит, что все пропало и совсем плохо. Но враг очень большие силы бросает на наш город, — сказал глава Авдеевской МВА.

Барабаш отметил, что об этом свидетельствуют и сводки Генштаба по количеству боестолкновений и бомбовых ударов, однако в городе до сих пор остается 945 жителей, и люди не очень охотно выезжают.

Полномасштабная война в Украине длится уже 713-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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