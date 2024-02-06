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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

До Авдіївки потрапляють поодинокі ДРГ: Барабаш пояснив перестрілки на вулицях

Місто Авдіївка
Фото: УНІАН

Перестрілки в Авдіївці відбуваються через потрапляння до міста поодиноких російських ДРГ.

Про це заявив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Як таких вуличних боїв у місті немає. Є поодинокі ДРГ, які намагаються пройти вулицями в місто, але, звичайно, хлопці це відпрацьовують. Найголовніше, що лінія оборони тримається, незважаючи на дуже складні умови, бо ворог великими силами тисне, – пояснив він.

За його словами, під час ліквідації диверсійних груп у жителів міста справді може скластися враження, що це вуличні бої.

Зараз дивляться

– Але це поодинокі ДРГ. Не йдеться про якусь велику кількість сил противника, які зайшли і зайняли якісь позиції в місті, – зауважив Барабаш.

Ситуація в Авдіївці 6 лютого

Він наголосив, що ситуація в місті дуже складна і напружена.

– Якщо декілька тижнів ми казали, що складна, але контрольована, то зараз дуже складна, місцями навіть критична. Звичайно, що це не означає, що все пропало і геть погано. Але ворог дуже великі сили кидає на наше місто, – сказав очільник Авдіївської МВА.

Барабаш каже, що про це свідчать і зведення Генштабу щодо кількості боєзіткнень та бомбових ударів, однак у місті досі залишається 945 жителів, і люди не дуже охоче виїжджають.

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