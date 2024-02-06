Количество персонала, топливо и блэкауты: Гросси и Галущенко назвали проблемы на ЗАЭС

На оккупированной Россией Запорожской АЭС количество работников сократилось на половину. Кроме того, на станции заканчивается срок эксплуатации ядерного топлива, и это может серьезно повлиять на ядерную безопасность.

Об этом на совместной пресс-конференции заявили гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики Украины Герман Галущенко.

— Мы поднимаем вопрос достаточного количества персонала на площадке. По сравнению с нормальным количеством персонала, который должен быть на станции — это более 10 тыс., сейчас мы наблюдаем существенное сокращение, на половину, — говорит Гросси.

Ситуация на Запорожской АЭС

Не менее важным остается вопрос блэкаутов на ЗАЭС.

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— Еще один вопрос, который нас беспокоит, это Каховская плотина. Прошлым летом был ее подрыв, повлекший снижение уровня воды в реках, и это влияет на уровень воды в прудах для охлаждения. Я общался с руководством станции, как они будут решать эту проблему. Они выкопали уже 12 колодцев, которые полностью готовят для компенсации воды, которой не хватает. Если разложить все эти аспекты, вы увидите, что нет никакой уверенности относительно стабильности, — сказал он.

По словам гендиректора МАГАТЭ, были моменты, когда представителей агентства не допускали на определенные зоны ЗАЭС.

— Но мы постоянно настаиваем, и нам было предоставлено разрешение на посещение определенных частей. Да, есть определенные зоны, для нас закрытые, но мы постоянно работаем в этом направлении. Настаиваем на предоставлении доступа, — сказал он.

Еще одним важным вопросом является техническое состояние ЗАЭС и завершение срока эксплуатации ядерного топлива.

— Я бы описал состояние станции как технический достаточно деликатный баланс — очень хрупкое состояние. Мы еще не сталкивались с такой ситуацией, чтобы АЭС была так надолго остановлена, поэтому очень много технических вопросов, мы их прорабатываем, — сказал директор МАГАТЭ.

Галущенко отметил, что срок эксплуатации топлива на ЗАЭС истекает.

— Что дальше делать? Потому что 6 лет — это проектный срок его эксплуатации. На сегодня таких прецедентов не существовало и не существует. Поэтому надо принимать решения, которые существенно будут влиять на ядерную безопасность, — сказал министр.

В свою очередь директор МАГАТЭ заявил, что в дальнейшем производитель должен сказать, возможно ли эксплуатировать топливо сверх срока.

— Это сложный вопрос, потому что мы говорим о двух производителях, — подчеркнул он.

Гросси отметил, что задача миссии МАГАТЭ — качественно оценить техническое состояние ЗАЭС и ситуацию на станции.

Напомним, что генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 6 февраля прибыл в Киев и уже встретился с руководителями Минэнерго, Госатомрегулирования и Энергоатома.

Фото: Энергоатом

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