Кількість персоналу, паливо та блекаути: Гроссі та Галущенко назвали проблеми на ЗАЕС

На окупованій Росією Запорізькій АЕС кількість працівників скоротилася на половину. Крім того, на станції закінчується термін експлуатації ядерного палива, і це може серйозно повпливати на ядерну безпеку.

Про це на спільній пресконференції заявили гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі та міністр енергетики України Герман Галущенко.

– Ми порушуємо питання достатньої кількості персоналу на майданчику. Порівнюючи з нормальною кількістю персоналу, що має бути на станції — це понад 10 тис., зараз ми спостерігаємо суттєве скорочення, на половину, — говорить Гроссі.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Не менш важливим залишається й питання блекаутів на ЗАЕС.

Зараз дивляться

– Ще одне питання, яке нас турбує, це Каховська гребля. Минулого літа був її підрив, що спричинив зниження рівня води у річках, і це впливає на рівень води у ставках для охолодження. Я спілкувався з керівництвом станції, як вони розв’язуватимуть цю проблему. Вони викопали вже 12 криниць, які повністю готують для компенсації води, якої не вистачає. Якщо розкласти всі ці аспекти, ви побачите, що немає жодної впевненості щодо стабільності, — сказав він.

За словами гендиректора МАГАТЕ, були моменти, коли представників агентства не допускали на певні зони ЗАЕС.

– Але ми постійно наполягаємо, і нам був наданий дозвіл на відвідування певних частин. Так, є певні зони, що для нас закриті, але ми постійно працюємо в цьому напрямі. Наполягаємо в наданні доступу, — сказав він.

Ще одним важливим питанням є технічний стан ЗАЕС і завершення терміну експлуатації ядерного палива.

– Я б описав стан станції як технічний досить делікатний баланс — дуже крихкий стан. Ми ще не зіштовхувалися з такою ситуацією, щоб АЕС була так надовго зупинена, тому дуже багато технічних питань і ми їх опрацьовуємо, – сказав директор МАГАТЕ.

Галущенко зазначив, що термін експлуатації палива на ЗАЕС спливає.

Зі свого боку директор МАГАТЕ заявив, що надалі виробник має сказати, чи можливо експлуатувати паливо понад термін.

– Це складне питання, тому що ми говоримо про двох виробників, – підкреслив він.

Гроссі зазначив, що завдання місії МАГАТЕ — якісно оцінити технічний стан ЗАЕС і ситуацію на станції.

Нагадаємо, що генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі 6 лютого прибув до Києва та вже зустрівся з очільниками Міненерго, Держатомрегулювання та Енергоатому.

Фото: Енергоатом

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