Гендиректор МАГАТЭ — в Киеве, далее отправится на ЗАЭС

Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 6 февраля прибыл в Киев и уже встретился с руководителями Минэнерго, Госатомрегулирования и Энергоатома.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

Гросси отметил, что перед его визитом на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС они обменялись мнениями относительно украинских атомных электростанций.

Он также заверил, что МАГАТЭ присутствует на каждой площадке и остается непоколебимым в поддержке безопасности и защищенности этих объектов.

Ahead of my visit to ZNPP, glad to meet Energy Minister Galushchenko, regulator Korikov, and Energoatom’s Kotin and exchange on ???????? Ukraine’s NPPs. @IAEAorg, actively present at each site, remains steadfast in supporting the safety and security of these facilities. pic.twitter.com/APfUvgBSiC

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 6, 2024