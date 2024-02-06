Такие действия недопустимы: Малюк о слежке за журналистами Bihus.Info

Слежка за журналистами Bihus.Info сотрудниками Департамента защиты национальной государственности недопустима и вызывает возмущение.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.

— К сожалению, проведение мероприятий по противодействию организованной наркопреступности привело не только к получению информации о причастности одной из операторов редакции к распространению наркотических веществ, а также имело место публичное распространение видеоматериалов. Подчеркиваю — такие действия недопустимы и уже повлекли ряд кадровых решений. Среди прочего, я направил представление на увольнение руководителя ДЗНГ СБУ, а президент Украины еще 31 января подписал соответствующий указ, — сказал он.

Скандал с Bihus.Info: реакция СБУ

Как отметил Малюк, его позиция ознозначна, поскольку “не могут поступки отдельных сотрудников перечеркивать все те положительные результаты, которые имеет СБУ во время войны, и бросать тень на каждого представителя Службы: и тех, кто борется с врагом внутри страны, и тех товарищей из СБУ, которые отдают на поле боя свои жизни ради Украины”.

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— За любые незаконные действия должно быть наказание, — подчеркнул он.

Он отметил, что как руководитель СБУ сделает все возможное, чтобы каждое СМИ могло работать в Украине свободно.

— Сегодня мы не просто строим обновленную СБУ, а защищаем демократические ценности, среди которых — свобода слова и независимость медиа. Для меня лично отныне это сверхприоритет! — подчеркнул он.

Напомним, что 16 января было распространено видео, на котором работники команды расследователей Bihus.Info на новогоднем корпоративе якобы употребляли наркотические вещества.

Через несколько часов после этого руководитель проекта Денис Бигус пообещал кадровые решения, но отметил незаконность прослушивания и наблюдения за сотрудниками Bihus.Info.

После этого он сообщил, что за членами команды следили около года, потому что фрагменты перехваченных разговоров были смонтированы из нескольких эпизодов, между которыми прошли месяцы.

Источник : СБУ

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