Такі дії неприпустимі: Малюк про стеження за журналістами Bihus.Info

Стеження за журналістами Bihus.Info співробітниками Департаменту захисту національної державності є неприпустимими та викликають справжнє обурення.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Малюк.

– На жаль, проведення заходів із протидії організованій наркозлочинності призвело не лише до отримання інформації про причетність однієї з операторок редакції до поширення наркотичних речовин, а також мало місце публічне поширення відеоматеріалів. Наголошую – такі дії є неприпустимими і вже спричинили низку кадрових рішень. Серед іншого, я направив подання на звільнення керівника ДЗНД СБУ, а президент України ще 31 січня підписав відповідний указ, – сказав він.

Скандал з Bihus.Info: реакція СБУ

Як зауважив Малюк, його позиція є ознозначною, оскільки “не можуть вчинки окремих співробітників перекреслювати всі ті позитивні результати, які має СБУ під час війни, і кидати тінь на кожного представника Служби: і тих, хто бореться з ворогом всередині країни, і тих побратимів з СБУ, які віддають на полі бою свої життя заради України”.

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– За будь-які незаконні дії має бути покарання, – наголосив він.

Малюк зауважив, що як керівник СБУ зробить усе можливе, щоб кожне ЗМІ могло працювати в Україні вільно.

– Сьогодні ми не просто будуємо оновлену СБУ, а захищаємо демократичні цінності, серед яких – свобода слова і незалежність медіа. Для мене особисто віднині це надпріоритет! – наголосив він.

Нагадаємо, що 16 січня було розповсюджено відео, на якому працівники команди розслідувачів Bihus.Info на новорічному корпоративі нібито вживали наркотичні речовини.

За кілька годин після цього керівник проєкту Денис Бігус пообіцяв кадрові рішення, однак наголосив на незаконності прослуховування та спостереження за співробітниками Bihus.Info.

Після цього стало відомо, що за членами команди стежили близько року, тому що фрагменти перехоплених розмов було змонтовано з декількох епізодів, між якими пройшли місяці.

Джерело : СБУ

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