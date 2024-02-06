В Черном море уничтожен важный объект РФ — ССО провели спецоперацию Цитадель

Силы спецопераций ВСУ провели у побережья временно оккупированного Крыма сверхсложную и эффективную спецоперацию Цитадель, в результате которой была взорвана радиолокационная станция РФ и захвачено важное оборудование.

На обнародованных кадрах бойцы ССО высаживаются на добывающей платформе, захваченной россиянами, которую они использовали для усиления работы беспилотного летательного аппарата разведки иранского производства Mohajer-6.

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Речь идет об оборудовании, которое увеличивает дальность и радиус его работы.

Этот беспилотник оккупанты использовали для разведки и дальнейшего нанесения ударов дронами-камикадзе Shahed по объектам критической инфраструктуры Юга Украины.

На этой платформе также работала радиолокационная станция обнаружения надводных объектов (от моторных лодок до кораблей) Нева-Б. С помощью этой РЛС оккупанты контролировали ситуацию в северо-западной части Черного моря.

Детали спецоперации Цитадель

Спецоперация проводилась в зоне постоянного патрулирования авиации и флота РФ.

Группа 73-го морского центра ССО после тщательного планирования и подготовки ночью на лодках вплотную приблизилась к добывающей платформе.

После специальных действий и зачистки объект был заминирован.

Боевая группа отошла на безопасное расстояние и взорвала цели.

В результате успешной спецоперации захвачено важное оборудование РФ и взорвана мачта с антенной.

Это обеспечит безопасное передвижение кораблей и ограничит возможности оккупантов в северо-западной части Черного моря.

Фото: скрин видео

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